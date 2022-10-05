"Вероятность мала, но план действий нужен". В Украине подготовили инструкцию, как действовать в случае ядерного взрыва

Украинские власти оценивают вероятность радиационной угрозы как невысокую, но считают, что у граждан страны должен быть план действий "на случай любых чрезвычайных ситуаций" Фото: ЕРА

Почему об этом говорят?

Силы сдерживания армии РФ приведены в боевое дежурство с февраля, такой приказ президент РФ Владимир Путин отдал в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Тогда на эти действия РФ отреагировали и на Западе, и на Востоке, в частности, США призвали Россию смягчить риторику, а Китай заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Кроме того, в начале марта под оккупацией российских военных оказалась и с тех пор работает под их контролем Запорожская атомная электростанция (захвачена была и ЧАЭС, но в апреле войска РФ были выведены с севера Украины, а станция деоккупирована). С августа российские войска регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 30 сентября он подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст", – сказал Путин, объявляя о незаконной аннексии украинских территорий, хотя часть этих регионов, включая областной центр Запорожской области – Запорожье – находится на подконтрольной Киеву территории.

"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей", – добавил глава Кремля.

После этого, 2–3 октября, западные СМИ сообщили, что по оценке НАТО, Путин может решиться на проведение испытаний ядерного оружия. Одной из локаций для учений называлось Черное море.

La Repubblica рассказала о передвижении подводной лодки "Белгород", способной нести атомные бомбы, а The Times сообщила о поезде, который якобы связан с управлением российского минобороны, отвечающим за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и выдачу подразделениям. Поезд, по информации издания, направился в Украину.

Оценки угрозы

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины прокомментировали публикации The Times и La Repubblica 4 октября. В сообщении ЦПД, опубликованном в Facebook, говорится, что Россия показательно демонстрирует оружие "судного дня".

"Еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ привела ядерные силы в состояние особого боевого дежурства. Показательная демонстрация России готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины – очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля", – заявили в центре.

После этих публикаций в НАТО сообщили, что Альянс не видит изменений в ядерном статусе России, но "сохраняет бдительность".

"Что касается ядерного вопроса, мы определенно слышали, как Путин бряцает оружием. Но мы не видим никаких признаков, которые заставили бы нас изменить нашу позицию в отношении ядерной части", – добавила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер.

Ядерный удар России по Украине маловероятный, цель шантажа – заставить Украину пойти на уступки, а партнеров – ослабить поддержку, заявили в Страткоме Минкульта.

"Вероятность мала, но план действий нужен всегда: как уберечь себя во время радиационной угрозы. На фоне поражений на поле боя, руководство РФ прибегает к ядерному шантажу. Это запугивание не будет иметь ожидаемых Россией последствий. В то же время, украинцы должны иметь план действий на случай любых чрезвычайных ситуаций: бомбардировок, применения ядерного оружия, "грязной бомбы" или в случае аварии на АЭС", – сообщили в ведомстве и прикрепили ссылку на инструкцию, которая размещена на правительственном портале "Довідка.Інфо".

Инструкцию подготовили сотрудники Центра стратегических коммуникаций, советы актуализировали совместно с Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности на основе опыта и инструкций Украины после аварии на ЧАЭС, произошедшей в 1986 году.

Инструкция

Если ядерный взрыв застал вас на улице

Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышечной слепотой и ожогом глаз.

Ложитесь на землю. Попробуйте найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно спрятаться от ударной волны и обломков.

Попробуйте закрыть все открытые части тела: лягте ногами в сторону взрыва, лицом вниз, подложите руки под себя, чтобы защитить их от ожогов и травм.

По возможности, прикройте уши наушниками – это защитит от баротравмы.

Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них. Однако, эти подручные средства не могут полностью защитить от внутреннего облучения, поэтому важно как можно быстрее попасть в укрытие.

Бегите в укрытие сразу, как появится возможность подняться на ноги и когда прошла взрывная волна после применения ядерного оружия.

Бежать в укрытие надо, учитывая направление ветра. Если он дует из эпицентра взрыва, передвигайтесь перпендикулярно (влево или вправо) направлению ветра. В противном случае двигайтесь против ветра. Главный критерий поиска укрытия – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного укрытия, лучше всего подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей. Зоны здания, где спрятаться безопаснее всего в случае применения ядерного оружия, смотрите на иллюстрации.

Инфографика: dovidka.info

Прежде, чем попасть в укрытие, снимите верхний слой одежды. Это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения и уменьшит время, в течение которого вы находитесь под воздействием облучения. Чтобы предотвратить рассеивание радиоактивной пыли, будьте очень осторожны, снимая одежду, старайтесь избежать контакта кожи с загрязненной одеждой. Положите одежду в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер. Наилучшим вариантом будет переодеться полностью и как можно быстрее провести дезактивацию .

. Убедитесь, что в помещение, которое вы используете в качестве укрытия, не попадает воздух извне. Закройте все окна, двери, вентиляционные отверстия, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.

Дистанцируйтесь от других людей в помещении, не прикасайтесь к ним. Это может вызвать радиоактивное загрязнение друг друга.

Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло быть под влиянием радиоактивного загрязнения.

Проведите дезактивацию – действия для очистки от радиационного загрязнения тела, поверхностей и предметов, с которыми вы контактируете.

– действия для очистки от радиационного загрязнения тела, поверхностей и предметов, с которыми вы контактируете. Для смывания радиоактивного загрязнения с кожи и поверхностей можно использовать водопроводную воду, если не было официальных сообщений о запрете ее использования.

Рекомендовано принять прохладный душ с использованием моющих средств. Избегайте сильного трения кожи: это может привести к повреждению покрова и попаданию радионуклидов в организм. Если нет возможности принять душ, обмойте все открытые участки кожи, особенно руки и лицо.

Если нет возможности принять душ, обмойте все открытые участки кожи, особенно руки и лицо. Используйте мыло и большое количество воды. Не трите кожу в местах, где есть царапины или раны, чтобы предотвратить попадание радионуклидов в организм. Если у вас совсем нет доступа к воде, воспользуйтесь влажной салфеткой, чистой влажной тканью или влажным бумажным полотенцем. Тщательно протрите все открытые участки кожи.

Поверхности и предметы протрите влажной тряпкой или салфеткой. Это обязательно, не зависимо от того, какое помещение вы используете в качестве укрытия.

По возможности наденьте чистую, плотную и максимально закрытую одежду, которая не подвергалась радиоактивному загрязнению.

Найдите источник информации (радио, телевизор, интернет). Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.

Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации.

Если взрыв застал вас в помещении

Убедитесь, что в помещение не попадает воздух. Закройте все окна, двери, вентиляционные отверстия, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.

Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.

Не ешьте и не прикасайтесь к чему-либо, что могло подвергнуться радиоактивному загрязнению.

Если члены вашей семьи на момент применения ядерного оружия были в другом укрытии, они должны остаться там, пока не будет разрешения покинуть его.

Держите своих питомцев внутри укрытия.

Не употребляйте водопроводную воду до получения соответствующего уведомления о ее безопасности.

Если взрыв застал вас в дороге

Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, вспышечной слепотой и ожогом глаз.

Остановите автомобиль на безопасной части дороги.

Закройте все окна, двери, люки и все отверстия, перекройте поток воздуха извне.

Примите защитную позу (закройте голову руками и опустите локти на колени).

По возможности, прикройте уши наушниками — это защита от баротравмы.

Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них, пока не окажетесь в укрытии: это должно защитить вас от попадания радионуклидов в организм.

После взрыва немедленно надо найти укрытие. Главный критерий – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного укрытия, лучше всего подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей.

Если ваш ребенок в школе или в детсаду во время ядерного взрыва

Если на момент ядерного взрыва ваш ребенок был в учебном заведении, он должен оставаться там в укрытии с остальными детьми.

Даже если школа или сад в пятиминутном доступе от дома, не нужно выходить из укрытия и забирать ребенка. Это навредит вам, потому что на улице вы можете подвергнуться радиационному воздействию, вашему ребенку, а также другим детям, учителям или воспитателям, которые находятся в укрытии школы или детсада. Согласно нормам безопасности, помещения для укрытия нужно загерметизировать изнутри, чтобы туда не попадали вредные вещества извне. Родители, которые пришли с улицы, могут переносить на одежде радиоактивную пыль, или она вместе с воздухом может попасть в помещение, где укрываются дети.

Поэтому выйти наружу означает подвергать опасности не только себя, но и детей, и персонал. В случае аварии с выбросом или ядерного взрыва в любом сооружении безопаснее, чем на улице.

Чтобы быть уверенным, что школа или детсад готовы к любым сценариям, мы рекомендуем вам заранее убедиться, что укрытие защитит вашего ребенка от радиации в случае ядерного взрыва. А также проверить, готов ли ваш ребенок к такому сценарию.

Для этого нужно:

♦ Убедиться, что у учителей (воспитателей) и дирекции школы или детсада есть план действий на случай ядерного взрыва. Они должны действовать согласно общим правилам поведения в такой чрезвычайной ситуации.

♦ Если дирекция учреждения не проинформировала вас об этом, вы должны договориться заранее с другими родителями и учителем, что в случае ядерного взрыва двери укрытия, где находятся дети, не будут открывать, пока не было разрешения от органов власти.

♦ Это значит, что прийти и забрать ребенка оттуда, пока нет официальных объявлений, что угроза миновала, будет невозможно. Объясните им, что лишние открывания дверей укрытия и допуск туда родителей, которые пришли с улицы, навредит детям.

♦ Убедитесь, что укрытие адаптировано для пребывания в условиях ядерной опасности. Есть ли у администрации школы соответствующие документы, акты проверки контролирующих органов, свидетельствующие, что укрытие пригодно. Кроме этого, акт ГСЧС, что помещение в удовлетворительном санитарном и противопожарном состоянии. Некоторые заведения имеют специальные противорадиационные укрытия или более надежные хранилища – герметичные. Однако при отсутствии таковых допускается пребывание в простейших укрытиях, которые соответствуют ряду требований (детально описаны в инструкции).

♦ Поскольку укрытие должно быть рассчитано на пребывание там детей в течение не менее 48 часов, проверьте, есть ли там перечень вещей, которые должна обеспечить администрация учебного заведения (список тоже приведен в инструкции).

Если не все перечисленные вещи есть, вместе с другими родителями проконтролируйте, чтобы их приобрели, или найдите и принесите сами.

♦ Соберите тревожный рюкзак для своего ребенка: бутылка чистой воды; питательные батончики или снеки в герметичных упаковках; записка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближайших родственников (имена, телефоны, адреса); телефон (по возможности), зарядное устройство и павербанк; индивидуальный набор необходимых лекарств, респираторы (запас на несколько дней); комплект сменного белья и одежды; спальник, если им не обеспечивает заведение; любимая игрушка или вещь. Другие вещи в соответствии с возрастом ребенка (подгузники, детское питание).

♦ Для того чтобы не нагружать ребенка тяжелыми вещами каждый раз, когда он идет в школу или сад, договоритесь с администрацией или учителем (воспитателем), чтобы эти вещи хранились в заведении, но в быстром доступе, чтобы их можно было быстро брать во время тревоги.

♦ Обязательно предупредите медицинского работника школы, детсада, учителей (воспитателей) или администрацию, если ваш ребенок имеет нарушение функционирования щитовидной железы или аллергию на калий йодид. В укрытии детям может понадобиться йодопрофилактика, но только после официального указания ГСЧС или органов власти.

♦ Проговорите с ребенком, что в случае ядерной угрозы он некоторое время будет оставаться в укрытии с другими детьми. Не запугивайте ребенка, но и не приукрашивайте события. Объясните, что это важно для того, чтобы переждать опасность. Уверьте, что как только опасность минует, вся ваша семья снова будет вместе.

♦ Также важно проговорить этот сценарий со всеми членами вашей семьи.

Если вы не уверены в безопасности пребывания вашего ребенка в укрытии учебного заведения в случае ядерного взрыва, тогда решение, будет ли учиться ваш ребенок офлайн, пока есть такая угроза, вы принимаете по своему усмотрению.

В зависимости от ситуации, органы местного самоуправления или администрация заведения могут принять решение о временном прекращении очного формата обучения.

Первая помощь пострадавшему от ядерного оружия

При оказании помощи пострадавшему в первую очередь необходимо удалить радиоактивные вещества с его одежды (раздеть или попросить раздеться) и обработать кожу теплой водой с мылом.

Удаление одежды, очищение кожи, ран, отверстий тела необходимо для предотвращения попадания радионуклидов в организм и уменьшения дозы облучения пострадавшего и окружающих. При оказании помощи пострадавшему следует максимально использовать имеющиеся средства индивидуальной защиты: перчатки, одноразовые комбинезоны и респираторы. После оказания помощи пострадавшему проведите дезактивацию самому себе.

Очищение ран. Если человек получил какие-либо ранения в последствии применения ядерного оружия, то через них радиоактивные вещества могут попасть внутрь организма. Поэтому необходимо провести следующую процедуру:

накрыть кожу вокруг открытых ран водонепроницаемыми повязками, чтобы ограничить распространение радиоактивного загрязнения на другие участки тела;

осторожно промыть раны большим количеством воды или физиологического раствора.

Очищение ушей и носа. Осторожно протрите уши и нос увлажненным стерильным аппликатором с ватным наконечником.

Обработка ротовой полости и глаз. При попадании радиоактивных веществ через рот следует немедленно почистить зубы зубной пастой и несколько раз прополоскать рот трехпроцентным раствором лимонной кислоты. При поражении миндалин целесообразно прополоскать горло трехпроцентным раствором перекиси водорода. А глаза необходимо осторожно промыть большим количеством физиологического раствора или воды.

Очищение волос. Попросите пострадавшего помыть волосы теплой водой с мягким мылом или шампунем. Воду, которой мыли волосы, нельзя использовать для мытья других частей тела. Избегайте попадания загрязненной сточной воды в глаза, уши, нос или рот. Высушите волосы чистыми полотенцами.

Транспортировка пострадавшего. Заверните загрязненные участки или всего пострадавшего в два слоя простыни. Следите за температурой тела пострадавшего. После транспортировки медики, которые примут пострадавшего, должны провести осмотр и дезактивацию транспортного средства и оборудования, утилизировать все загрязненное.

Симптомы радиационного облучения

Первичная лучевая реакция длится до 3 суток после поражения.

Ее проявления: раздражительность, общая слабость, тошнота, рвота, головная боль, повышение температуры тела, возбуждение, а затем угнетение психической деятельности.

Скрытый период отсутствует при тяжелых формах. Обычно длится от 3 суток до года. У пострадавшего наблюдается улучшение самочувствия, однако он испытывает общую слабость, снижение аппетита, проблемы с дефекацией и иногда нарушение сна.

Разгар болезни длится от двух недель с момента поражения. Далее – индивидуально. У больного могут быть такие симптомы: головная боль, бессонница, тошнота, общая слабость, желудочно-кишечные расстройства с сильными болями в животе, температура тела до 38–40 ºС, множественные точечные кровоизлияния на коже и слизистых оболочках, кровотечения внутренних органов (легочные, желудочно-кишечные, почечные), выпадение волос на второй-третьей неделе, инфекционные осложнения (ангина, пневмония, абсцесс легких и общее заражение крови – сепсис).

План действий в случае радиационной аварии на АЭС в вашем регионе

Услышав сигнал, оповещающий о чрезвычайной ситуации, немедленно включите радио, телевизор или интернет и прослушайте сообщение. Эту информацию Госслужба по чрезвычайным ситуациям, армия, полиция или местные органы управления должны сообщить на официальных страницах их сайтов и соцсетей или в официальных каналах Viber, Facebook или Telegram.

Существует большая вероятность того, что в зоне поражения совсем не будет работать интернет и средства связи, будет отсутствовать электроснабжение. Поэтому заранее позаботьтесь о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Это может быть единственным средством связи в чрезвычайной ситуации.

Если в вашей местности размещена АЭС и на ней произошла авария, оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы на улице. Лучше всего – в укрытие или подвал. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания, поэтому надо держаться как можно дальше от стен и крыши.

Быстро наденьте респиратор или ватно-марлевую повязку; если их нет, прикройте нос и рот полотенцем, платком или шарфом.

Закройте и заблокируйте все окна, двери и вентиляционные отверстия в помещении и не подходите к ним без необходимости; отключите кондиционер и обогреватели.

Заранее побеспокойтесь о запасе воды в герметичных емкостях на несколько дней. Оберните продукты пищевой пленкой и положите в холодильник или шкаф.

Следите за дальнейшими сообщениями от ГСЧС, армии, полиции или местных органов управления. Они оповестят о необходимости йодной профилактики, эвакуации и правилах безопасности.

Полезные приложения для информирования о чрезвычайных ситуациях: "Воздушная тревога" (разработчик – Минцифры, скачать для Android, для IOS), "єТривога" (разработан украинскими IT-волонтерами в Польше, скачать для Android, для IOS), "Киев цифровой" (только для жителей столицы, скачать для Android, для IOS).

Проведите йодопрофилактику.

Йодопрофилактика. Рекомендации

Проводить йодопрофилактику можно только после официального оповещения относительно ее необходимости.

Необходимость в приеме препарата стабильного йода (калия йодида) может быть как после аварии на АЭС, так и после ядерного взрыва. Но она оправдана лишь тогда, когда радиация вызвана радиойодом. В других случаях (в частности, при применении "грязных бомб") прием препаратов йода запрещен и может нанести организму непоправимый вред. Взрослым старше 40 лет или людям с нарушениями функционирования щитовидной железы йодная профилактика обычно не нужна.

Йодопрофилактика заключается в однократном приеме таблетированного йодида калия. Второй прием предусмотрен в случаях пролонгированного (более 24 часов), повторного воздействия или употребления загрязненной пищи или воды.

Дозировка йодида калия (таблетки):

младенцы (от рождения до 1 месяца) – 16 мг;

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;

дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг;

подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) – 125 мг.

Что делать, если во время радиационной аварии вам нужно будет выйти из укрытия?

Покидать укрытие можно только после официального разрешения ГСЧС, органов исполнительной власти или других официальных учреждений.

Пользуйтесь респиратором, наденьте максимально закрытую и плотную одежду, плащ, резиновую обувь и перчатки.

Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах, не собирайте грибы или лесные ягоды, не курите.

По возвращении домой снимите верхний слой одежды. Это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения и уменьшит время, в течение которого вы находитесь под воздействием радиации. Чтобы предотвратить рассеивание радиоактивной пыли, будьте очень осторожны, снимая одежду, старайтесь избежать контакта кожи с загрязненной одеждой. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.

Если есть возможность, проведите дезактивацию, выполнив те же действия, как при проведении дезактивации в случае ядерного взрыва.

Наденьте чистую, максимально закрытую и плотную одежду.

Как безопасно питаться и пить воду во время радиационной аварии или после ядерной атаки?

Безопасной для употребления является пища, которая не контактировала с радиоактивными веществами: еда в герметичных контейнерах (банках, бутылках, коробках и т. п. ) и еда в холодильнике или морозильной камере.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Также перед использованием протрите столы и посуду. Вытрите миски и коврики для домашних животных. Тряпки, которым вы очищали посуду и поверхности, положите в пакет или пластиковую коробку, которая герметично закрывается. Желательно наклеить на них этикетку с предупреждением о радиации и хранить в месте, не доступном для детей или домашних животных.

Не собирайте и не употребляйте плоды и овощи из своего сада, огорода или те продукты, что находились на улице, пока не получите официальное уведомление, что это безопасно.

Только бутилированная вода безопасна для употребления, пока не будет проведена проверка водопроводной воды на загрязнение. Кипячение не избавляет от радиоактивных веществ. Вы должны иметь воду в бутылках, которой запаслись заранее. ГСЧС или органы исполнительной власти сообщат о безопасности водопроводной воды.

Как подготовиться к радиационной аварии

Вот несколько правил, как подготовиться к чрезвычайной ситуации или к эвакуации из опасной зоны.

Заранее позаботьтесь о запасе воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней.

Позаботьтесь о запасе продуктов на случай чрезвычайной ситуации. Советы читайте в разделе "Какими продуктами запастись для дома и тревожного чемодана" .

Имейте наготове тревожный рюкзак.

Позаботьтесь о том чтобы быть на связи и иметь доступ к информации, когда произойдет чрезвычайная ситуация.

Применение "грязных бомб": какая опасность и как действовать

Не следует исключать применение россиянами "грязных бомб" во время войны. Эти бомбы еще называют "оружием террористов". Поскольку такие бомбы являются инструментом запугивания, то их могут применять на территориях, где нет активных боевых действий и есть высокая плотность населения.

"Грязная бомба" – это смесь взрывчатки, например динамита и радиоактивных веществ. Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство (РРУ).

Не следует путать ее с ядерным оружием. "Грязная бомба" не может создать ядерный взрыв, как ядерное оружие, хоть и может распространить радиоактивное загрязнение в сравнительно небольших количествах и на ограниченные расстояния. Главная опасность "грязных бомб" – это сам взрыв, от которого могут погибнуть или пострадать люди.

Подвергнуться радиационному воздействию могут в первую очередь те, кто оказался в эпицентре взрыва. На больших расстояниях от места взрыва опасность есть только в случае, когда люди вдыхают пыль, едят загрязненную пищу или пьют загрязненную воду.

Поэтому правила спасения в случае применения "грязной бомбы" такие же, как и во время радиационной аварии на АЭС: направляйтесь в укрытие, оставайтесь там, слушайте дальнейшие указания от органов власти, ГСЧС и полиции.