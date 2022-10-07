Байден заявил о самом высоком риске ядерного "Армагеддона" со времен кубинского кризиса 1962 года

Байден: Не думаю, что можно легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном Фото: EPA

"Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен [президента Джона] Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", – заявил он.

Байден заявил, что знает президента РФ Владимира Путина "достаточно хорошо". По его мнению, Путин "не шутил, когда говорил об использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия". Президент США предположил, что угроза со стороны Путина реальна, "потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают".

Также президент США заявил, что использование тактического оружия меньшей мощности может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальному разрушению.

"Не думаю, что существует такая вещь, как возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном", – заявил американский лидер.