Байден заявил о самом высоком риске ядерного "Армагеддона" со времен кубинского кризиса 1962 года

"Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен [президента Джона] Кеннеди и кубинского ракетного кризиса", – заявил он.
Байден заявил, что знает президента РФ Владимира Путина "достаточно хорошо". По его мнению, Путин "не шутил, когда говорил об использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия". Президент США предположил, что угроза со стороны Путина реальна, "потому что его вооруженные силы, можно сказать, значительно отстают".
Также президент США заявил, что использование тактического оружия меньшей мощности может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальному разрушению.
"Не думаю, что существует такая вещь, как возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном", – заявил американский лидер.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.