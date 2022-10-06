В Офисе президента назвали "очередным российским фейком" слова Зеленского о якобы превентивном ядерном ударе по РФ

Соответствующее заявление 6 октября опубликовал в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
6 октября президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что НАТО должен "делать невозможным применение Россией ядерного оружия". "Но что важно – я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 [февраля]: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят, а не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так? Ну вот держи от нас!" Пересмотреть применение своего давления – вот что, я считаю, должен делать НАТО. Пересмотреть порядок применения", – объяснил Зеленский.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости" слова президента Украины назвал "призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", имея ввиду превентивный удар по России.
В ответ пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что слова Зеленского о том, что НАТО должен превентивно реагировать в случае намерений России применить ядерное оружие, были истолкованы не совсем правильно.
"Вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну", – написал в Fаcebook Никифоров.
Он отметил, что "единственными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции".
"Очередной российский фейк, – отреагировал Подоляк. – Ни слова от Зеленского о превентивном ядерном ударе по России… Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно определить для России последствия и усилить удары по России – санкции и вооруженную помощь Украине".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Черговий російський фейк.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 6, 2022
1. Жодного слова від @ZelenskyyUa про превентивний ядерний удар по Рф.
2. Зеленський нагадав про російський ядерний шантаж і запропонував світу превентивно окреслити для Росії наслідки та посилити удари по Рф – санкції та збройну допомогу * .
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.