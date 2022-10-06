В Офисе президента назвали "очередным российским фейком" слова Зеленского о якобы превентивном ядерном ударе по РФ

Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно определить для России последствия, отметил Подоляк (на фото) Фото: president.gov.ua

Соответствующее заявление 6 октября опубликовал в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что НАТО должен "делать невозможным применение Россией ядерного оружия". "Но что важно – я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 [февраля]: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят, а не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так? Ну вот держи от нас!" Пересмотреть применение своего давления – вот что, я считаю, должен делать НАТО. Пересмотреть порядок применения", – объяснил Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости" слова президента Украины назвал "призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", имея ввиду превентивный удар по России.

В ответ пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что слова Зеленского о том, что НАТО должен превентивно реагировать в случае намерений России применить ядерное оружие, были истолкованы не совсем правильно.

"Вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну", – написал в Fаcebook Никифоров.

Он отметил, что "единственными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции".

"Очередной российский фейк, – отреагировал Подоляк. – Ни слова от Зеленского о превентивном ядерном ударе по России… Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно определить для России последствия и усилить удары по России – санкции и вооруженную помощь Украине".

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