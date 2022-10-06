Зеленский считает, что НАТО следует нанести превентивные удары, если РФ захочет применить ядерное оружие

"Что должен делать НАТО? Делать невозможным применение Россией ядерного оружия. Но что важно – я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 [февраля] – превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят, а не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так? Ну вот держи от нас!" Пересмотреть применение своего давления – вот что, я считаю, должен делать НАТО. Пересмотреть порядок применения", – сказал президент.

Позже спикер Зеленского Сергей Никифоров объяснил в Facebook объяснил его заявление.

"Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции. Шантажировать мир взрывами на Запорожской АЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", – подчеркнул пресс-секретарь.