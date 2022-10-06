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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Путин – незаконнорожденный, Кремль кинул Соловьева и Скабееву, мобилизованные пойдут на Кремль, Маск. Интервью Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с украинским телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер говорил о:

  • президенте РФ Владимире Путине, его настоящих родителях и о том, как "несчастное детство наложило отпечаток на всю его жизнь";
  • окружении Путина и его двойниках;
  • сходствах и различиях между Путиным и немецким диктатором Адольфом Гитлером;
  • способах устранения Путина от власти;
  • шансах на переворот в России;
  • истерике российских пропагандистов, в частности Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой;
  • войне в Украине, о том, чем она закончится и приведет ли к распаду России;
  • антивоенных заявлениях российской певицы Аллы Пугачевой;
  • риске применения Россией ядерного оружия;
  • результатах парламентских выборов в Италии;
  • скандальных высказываниях о войне России против Украины американского миллиардера Илона Маска. 

"В гражданские бунты в России я не верю, а военные вполне возможны – мобилизованные могут легко повернуть оружие против Кремля", – сказал во время интервью Шустер. 

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году эмигрировал с родителями в Канаду. В детстве и юношестве профессионально занимался футболом, играл в юношеской сборной Литовской ССР и в нескольких клубах в Канаде. Оставил футбол из-за травмы.

В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Он освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание. С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина", но в июле 2022 года собственник канала Ринат Ахметов принял решение выйти из медиабизнеса, после чего "Украина" прекратила существование.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, Италия, Адольф Гитлер, ядерное оружие, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, государственный переворот, война России против Украины, Илон Маск, диктатура, Ольга Скабеева
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