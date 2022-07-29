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Шустер: Занимаюсь самообразованием, помогаю Украине и делаю так, чтобы в быту не использовать российский газ

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Шустер: Я полностью перехожу на солнечную энергию
Шустер: Я полностью перехожу на солнечную энергию
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону телеведущий Савик Шустер рассказал, чем занимается в настоящее время и строит ли планы на будущее.

"Очень честно скажу: я не знаю [чем буду заниматься дальше]. Я могу сказать, чем я занимаюсь сейчас. Сейчас я помогаю украинской IT-компании, которая разработала, с моей точки зрения, феноменальное приложение для людей, которые были вынуждены покинуть Украину. Это приложение им дает возможность в любой стране, в которой они находятся, немедленно получить информацию обо всех юридических аспектах, медицинских аспектах, трудоустройстве и так далее и тому подобное. Вот это мы делаем. Потом индивидуальная помощь: сколько могу, как могу", – рассказал Шустер.

Также он сообщил, что представляет интересы Украины на международных площадках. 

"Меня Николай Катеринчук попросил от имени Европейской партии присутствовать на двух конгрессах депутатской группы в Европарламенте. Я туда поехал и попытался представить реально позицию Украины и украинцев. Я надеюсь, что ничего ненужного не сказал. Третье: я пытаюсь убрать с моей территории любую каплю российского газа. То есть я полностью перехожу на солнечную энергию. В Италии – российский газ… Ни за что! От меня ни одной копейки. Ну это, конечно, простоватенько, но каждый делает то, что может", – отметил телеведущий.

Кроме того, он рассказал, что занимается самообразованием и надеется однажды оказаться  востребованным.

"А если нет – ты знаешь, есть огромное количество идей, которые можно осуществить. Честно говоря, в том, что Украина победит, я не сомневаюсь, потому что иначе быть не может. То есть если проиграет Украина, проиграем мы все. И тогда уже не до свободы слова. А когда Украина победит и когда начнется восстановление, когда мы будем говорить уже о конструктивных, а не деструктивных, вещах, конечно, мне бы хотелось в этом участвовать", – признался Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шустер работал журналистом в Украине с 2005 года. Его ток-шоу "Свобода слова" выходило на телеканалах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "112 Украина", "1+1", а затем как "Шустер LIVE" на канале студии 3S TV. 

В 2016 году налоговая служба аннулировала разрешение на работу и Шустер был вынужден покинуть Украину. В 2019  году он вернулся и вел ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера" на телеканалах "Украина" и "Украина 24". После полномасштабного вторжения РФ ток-шоу прекратило существование. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Савик Шустер, Николай Катеринчук, телеведущий, интервью, российский газ
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