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Шустер: Выход Ахметова из медиарынка – невосполнимая потеря, таких людей в Украине больше нет

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Шустер: Ахметов понимает, что свобода слова конвертируется в благосостояние
Шустер: Ахметов понимает, что свобода слова конвертируется в благосостояние
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону телеведущий Савик Шустер рассказал, как относится к решению бизнесмена Рината Ахметова о выходе из медиабизнеса и передаче государству лицензий телеканалов и СМИ.

"Я считаю, для Украины это огромная интеллектуальная потеря. Потому что 4 тысячи человек, которые, в общем-то, уже определенного образования, определенного статуса. Да, это не 40 миллионов. Но общество создается из таких островков, где по 4 тысячи людей, устроенных, работающих в свое удовольствие. И у них семьи", – отметил Шустер.

Он подчеркнул, что этот процесс затронет состояние свободы слова в Украине.

"Хорошо, война: мы понимаем, что должны быть ограничения. Мы понимаем, что не все противник должен знать. Но, понимаете, когда я слышу: "Надо вводить цензуру. У нас тут беспорядок"... Когда я освещал войну в Ливане... В израильской армии есть военная цензура. И все это знают. Твои статьи, которые идут на публикацию, сначала проходят военную цензуру. И если в твоем репортаже содержатся любые данные, касающиеся местонахождения или вооружения израильской армии, это изымается. Ну, я думаю, что это вполне понятно", – сказал телеведущий.

По его мнению, люди в Украине, которые идут на войну и жертвуют собой, должны знать правду. А канал "Украина", по словам Шустера, работал "независимо от прихотей власть предержащих".

Он акцентировал внимание на том, что Ахметов не вмешивался в работу журналистов.

"Это человек, с которым работать – одно удовольствие. Потому что он реально... Сказать "не вмешивается" – это неправильно. Конечно, у нас нормальные человеческие отношения, мы все обсуждаем. Но когда мы доходим до профессиональных решений, Ринат прекрасно понимает, что у него тренер "Шахтера" занимается "Шахтером", а Савик Шустер занимается "Свободой слова". И все. Потеря такого человека для медиарынка невосполнима. Потому что людей в Украине, готовых инвестировать в то, что не даст результат сразу, но потом сделает страну такой, в которую можно будет инвестировать и придут инвестиции... Свобода слова – один фактор, очень важный для того, чтобы инвестиции приходили. Он же это понимает – свобода слова конвертируется в богатство, то есть благосостояние. Но таких людей я в Украине не знаю", – заявил Шустер.

Он полагает, что когда закончится война, таких бизнесмено

"Война сама настолько страшна и драматична, что какие-то вещи сегодня не кажутся такими уж судьбоносными. Но вот это решение Рината – оно судьбоносное для Украины, с моей точки зрения. В будущем, когда будет выиграна война, когда Украина вернется в свою территорию, когда наконец начнет и работать, и зарабатывать, и быть частью европейской цивилизации, – тогда Рината Ахметова станет реально не хватать", – сказал телеведущий.

По его словам, сейчас Ахметов реально разделяет западные ценности.

"Я не думаю, что он с самого начала жизненного пути верил в какие-то западные ценности. Но сейчас Ринат – человек, который реально, по-настоящему, верит в то, что мы называем "западные ценности". То есть независимость суда, свобода слова, независимость парламента, честные, открытые, прозрачные выборы, честный, открытый, прозрачный бюджет... Это его уже ценности. И его канал для этого – чтобы все эти ценности защищать", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

11 июля Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса из-за закона о деолигархизации. Он отметил, что срок в полгода, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности продать медиабизнес на рыночных условиях. Поэтому "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Деятельность онлайн-СМИ "Медиа Группы Украина" будет прекращена.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: телевидение, Дмитрий Гордон, Ринат Ахметов, Украина, Савик Шустер, инвестиции, война, военные, свобода слова, власть
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