Шустер: Выход Ахметова из медиарынка – невосполнимая потеря, таких людей в Украине больше нет

"Я считаю, для Украины это огромная интеллектуальная потеря. Потому что 4 тысячи человек, которые, в общем-то, уже определенного образования, определенного статуса. Да, это не 40 миллионов. Но общество создается из таких островков, где по 4 тысячи людей, устроенных, работающих в свое удовольствие. И у них семьи", – отметил Шустер.

Он подчеркнул, что этот процесс затронет состояние свободы слова в Украине.

"Хорошо, война: мы понимаем, что должны быть ограничения. Мы понимаем, что не все противник должен знать. Но, понимаете, когда я слышу: "Надо вводить цензуру. У нас тут беспорядок"... Когда я освещал войну в Ливане... В израильской армии есть военная цензура. И все это знают. Твои статьи, которые идут на публикацию, сначала проходят военную цензуру. И если в твоем репортаже содержатся любые данные, касающиеся местонахождения или вооружения израильской армии, это изымается. Ну, я думаю, что это вполне понятно", – сказал телеведущий.

По его мнению, люди в Украине, которые идут на войну и жертвуют собой, должны знать правду. А канал "Украина", по словам Шустера, работал "независимо от прихотей власть предержащих".

Он акцентировал внимание на том, что Ахметов не вмешивался в работу журналистов.

"Это человек, с которым работать – одно удовольствие. Потому что он реально... Сказать "не вмешивается" – это неправильно. Конечно, у нас нормальные человеческие отношения, мы все обсуждаем. Но когда мы доходим до профессиональных решений, Ринат прекрасно понимает, что у него тренер "Шахтера" занимается "Шахтером", а Савик Шустер занимается "Свободой слова". И все. Потеря такого человека для медиарынка невосполнима. Потому что людей в Украине, готовых инвестировать в то, что не даст результат сразу, но потом сделает страну такой, в которую можно будет инвестировать и придут инвестиции... Свобода слова – один фактор, очень важный для того, чтобы инвестиции приходили. Он же это понимает – свобода слова конвертируется в богатство, то есть благосостояние. Но таких людей я в Украине не знаю", – заявил Шустер.

Он полагает, что когда закончится война, таких бизнесмено

"Война сама настолько страшна и драматична, что какие-то вещи сегодня не кажутся такими уж судьбоносными. Но вот это решение Рината – оно судьбоносное для Украины, с моей точки зрения. В будущем, когда будет выиграна война, когда Украина вернется в свою территорию, когда наконец начнет и работать, и зарабатывать, и быть частью европейской цивилизации, – тогда Рината Ахметова станет реально не хватать", – сказал телеведущий.

По его словам, сейчас Ахметов реально разделяет западные ценности.

"Я не думаю, что он с самого начала жизненного пути верил в какие-то западные ценности. Но сейчас Ринат – человек, который реально, по-настоящему, верит в то, что мы называем "западные ценности". То есть независимость суда, свобода слова, независимость парламента, честные, открытые, прозрачные выборы, честный, открытый, прозрачный бюджет... Это его уже ценности. И его канал для этого – чтобы все эти ценности защищать", – подчеркнул Шустер.

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