Зеленский обсудил с Мелони, чья партия победила на выборах в Италии, заявку Украины на членство в НАТО

Партия Мелони победила на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 25 сентября, политик, скорее всего, станет следующим премьером Италии.

Зеленский и Мелони говорили о дальнейшем развитии двусторонних отношениях Италии и Украины, поддержке Украины со стороны Италии, а также о необходимости жесткой реакции мирового сообщества на действия РФ, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в релизе.

"Решения России относительно очередной попытки аннексии части территории Украины ничтожны и не меняют реальности. Нельзя допустить повторения крымского сценария. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины поздравил собеседницу с победой на выборах и поблагодарил ее за поддержку Украины. Как сказано в сообщении, Зеленский обратил внимание, что партия Мелони последовательно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Также собеседники говорили о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Зеленский отметил, что до членства в НАТО Украине необходимы "четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности".

"В этом контексте он высоко оценил готовность итальянской стороны присоединиться к этому процессу. Было также акцентировано на необходимости продолжения всесторонней поддержки нашей страны после формирования нового итальянского правительства. Владимир Зеленский пригласил главу будущего правительства Италии посетить Украину с визитом", – добавили в ОП.