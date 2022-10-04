ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с Мелони, чья партия победила на выборах в Италии, заявку Украины на членство в НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский пригласил Мелони в Украину
Зеленский пригласил Мелони в Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября провел телефонный разговор с лидером партии "Братья Италии" Джорджой Мелони, информирует пресс-служба главы Украинского государства.

Партия Мелони победила на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 25 сентября, политик, скорее всего, станет следующим премьером Италии

Зеленский и Мелони говорили о дальнейшем развитии двусторонних отношениях Италии и Украины, поддержке Украины со стороны Италии, а также о необходимости жесткой реакции мирового сообщества на действия РФ, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в релизе. 

"Решения России относительно очередной попытки аннексии части территории Украины ничтожны и не меняют реальности. Нельзя допустить повторения крымского сценария. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена", – подчеркнул Зеленский. 

Президент Украины поздравил собеседницу с победой на выборах и поблагодарил ее за поддержку Украины. Как сказано в сообщении, Зеленский обратил внимание, что партия Мелони последовательно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. 

Также собеседники говорили о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Зеленский отметил, что до членства в НАТО Украине необходимы "четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности". 

"В этом контексте он высоко оценил готовность итальянской стороны присоединиться к этому процессу. Было также акцентировано на необходимости продолжения всесторонней поддержки нашей страны после формирования нового итальянского правительства. Владимир Зеленский пригласил главу будущего правительства Италии посетить Украину с визитом", – добавили в ОП.

Контекст:

Зеленский поздравлял Мелони с победой на выборах 28 сентября. Лидер "Братьев Италии" в ответ пообещала Украине поддержку.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Италия, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, членство, Джорджа Мелони
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивее я все равно уже не буду". Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv
"Красивее я все равно уже не буду". Маси Найем стал лицом украинского бренда Indposhiv
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (79461)
2
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (60897) G
3
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (46410)
4
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (46060)
5
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото (37160)
6
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (36477)
7
Дорофеева в белых шортах сделала селфи на кухне. Фото (33641)
8
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (33462)
 
 
 
 