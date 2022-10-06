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ПОЛИТИКА

Спикер Зеленского объяснил, что под превентивным ударом по России президент имел в виду не ядерный

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Зеленский (на фото) говорил о периоде до 24 февраля, отметил его пресс-секретарь
Зеленский (на фото) говорил о периоде до 24 февраля, отметил его пресс-секретарь
Фото: ЕРА

Слова президента Украины Владимира Зеленского, что НАТО должен превентивно реагировать в случае намерений России применить ядерное оружие, было истолковано не совсем правильно. Об этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил 6 октября в Fаcebook.

6 октября президент Украины высказал мнение, что НАТО должен "делать невозможным применение Россией ядерного оружия". "Но что важно – я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 [февраля]: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят, а не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так? Ну вот держи от нас!" Пересмотреть применение своего давления – вот что, я считаю, должен делать НАТО. Пересмотреть порядок применения", – объяснил Зеленский.

"Вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну", – написал Никифоров.

Он отметил, что "единственными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции".

"Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", – подчеркнул Никифоров.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/pfbid02hbNsZfMERQXFg3vmem6xbytV4ojAjAFhd2NgLCp7t1KS89d52vsrbtsWuPwr6NLHl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, ядерное оружие, война, угрозы, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, ядерный удар, Сергей Никифоров, российские оккупанты, ЗАЭС
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