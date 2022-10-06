Спикер Зеленского объяснил, что под превентивным ударом по России президент имел в виду не ядерный

6 октября президент Украины высказал мнение, что НАТО должен "делать невозможным применение Россией ядерного оружия". "Но что важно – я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 [февраля]: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят, а не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так? Ну вот держи от нас!" Пересмотреть применение своего давления – вот что, я считаю, должен делать НАТО. Пересмотреть порядок применения", – объяснил Зеленский.
"Вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну", – написал Никифоров.
Он отметил, что "единственными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции".
"Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", – подчеркнул Никифоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.