Спикер Зеленского объяснил, что под превентивным ударом по России президент имел в виду не ядерный

Зеленский (на фото) говорил о периоде до 24 февраля, отметил его пресс-секретарь Фото: ЕРА

6 октября президент Украины высказал мнение, что НАТО должен "делать невозможным применение Россией ядерного оружия". "Но что важно – я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 [февраля]: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят, а не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так? Ну вот держи от нас!" Пересмотреть применение своего давления – вот что, я считаю, должен делать НАТО. Пересмотреть порядок применения", – объяснил Зеленский.

"Вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну", – написал Никифоров.

Он отметил, что "единственными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции".

"Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", – подчеркнул Никифоров.

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