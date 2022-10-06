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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о путинской аннексии: Если реакция мира сейчас будет слабой, Россия придумает какую-нибудь новую эскалацию

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Зеленский призывает мир жестко отреагировать на незаконное присоединение к России оккупированных территорий Украины
Зеленский призывает мир жестко отреагировать на незаконное присоединение к России оккупированных территорий Украины
Фото: president.gov.ua

После того, как Россия устроила фарс с псевдореферендумами и незаконной аннексией оккупированных украинских территорий, именно сейчас пора усилить международное давление на агрессора, в том числе санкционное. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, сообщает 6 октября официальный сайт главы государства.

Украинский президент подчеркнул, что новая попытка России захватить чужие территории является очевидным желанием повторить 2014 год, когда незаконно был аннексирован украинский Крым.

"Россия пытается поставить международное сообщество сейчас в такие условия, чтобы реакция на очередное российское преступление против международного права не соответствовала его тяжести так же, как тогда, как с Крымом", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что в 2014-м Украина не увидела действительно жестких санкций против России со стороны мирового сообщества.

"Она не была наказана за это преступление. Тогда было очень сильное желание у многих в мире закрыть глаза на аннексию, считать войну просто "кризисом" и продолжать отношения с Россией. Сказать, что это усилило чувство безнаказанности у агрессора, – это ничего не сказать", – убежден украинский лидер.

Чувство безнаказанности в 2014-м вызвало у президента России Владимира Путина соблазн продолжать, и сейчас ситуация похожа, отметил Зеленский.

"Будьте уверены: руководитель России сейчас внимательно анализирует реакцию мира на устроенные им псевдореферендумы на украинской земле и объявления об аннексии нашей территории. Что именно его интересует? Очень просто: его интересует, есть ли у него потенциал для эскалации. Если реакция мира сейчас будет слабой, Россия придумает какую-нибудь новую эскалацию", – указал он.

Глава Украинского государства подчеркнул, что спектр преступных действий государства-агрессора очень широк: ракетный террор, массовые убийства, преступные депортации, радиационный шантаж на захваченной, например, нашей Запорожской атомной станции, продовольственный кризис, энергетический кризис и так далее.

"Очень красноречивой была и недавняя диверсия на газопроводах в Балтийском море. Это такие действия, которые могут дестабилизировать жизнь на целом континенте. Это реально энергетическое оружие массового поражения. Совершенно каждая страна мира зависит от подводных кабелей и трубопроводов, которые могут быть уничтожены агрессором так же, как и газопроводы в Балтийском море", – заявил Зеленский.

Потому, резюмировал он, мир сейчас должен продемонстрировать силу. В том числе путем наращивания санкций.

"Я благодарю Австралию за участие в глобальных усилиях для санкционного давления на агрессора за войну. Но это давление имеет смысл, когда оно постоянно растет и когда агрессор не успевает адаптироваться к санкциям, не успевает найти пути, чтобы обходить их... Цена таких действий должна быть ощутима, последствия – сильными. Не должно быть никакой иллюзии у агрессора, что 2014-й еще может повториться", – подытожил украинский президент.

Контекст:

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ.

5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ. Зеленский признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Австралия, оккупация, аннексия, угрозы, Владимир Зеленский, шантаж, война России против Украины
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