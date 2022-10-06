"Оккупанты тоже готовятся". Зеленский предупредил украинцев о сложной зиме

"Днем провел очень предметное совещание по нашей подготовке к зимнему сезону. Мы полностью осознаем все риски. И знаем, что оккупанты тоже... готовятся к зиме. На всех уровнях власти прорабатываются сценарии, чтобы защитить людей. Мы говорим честно: зима будет сложной. Но, чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо. Мы работаем для того, чтобы подготовиться", – сказал он.
По словам Зеленского, важно также, чтобы к этому были готовы партнеры Украины.
"Чем больше мы вместе сделаем сейчас для того, чтобы приблизить мир, чем больше будет нашего сотрудничества и давления на Россию, тем безопаснее может быть для нас всех в Европе этот зимний период. В том числе и об этом буду говорить завтра в своем выступлении на первом саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Праге", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины, заявлял 4 октября премьер-министр страны Денис Шыгаль. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно платить за услуги и сообщил, что средняя температура в домах украинцев зимой может быть ниже, чем в прошлые годы. По его словам, правительство ведет подготовку в направлении антикризисного реагирования в ходе отопительного сезона.
Украина с начала осени ведет контрнаступление, освобождая от оккупантов свои города, поселки и села на востоке и юге. По информации Financial Times, в Пентагоне советовали Киеву использовать этот импульс, чтобы оттеснить российских оккупантов, занимающих стратегические районы на юге Украины до зимы.