"Оккупанты тоже готовятся". Зеленский предупредил украинцев о сложной зиме

"Днем провел очень предметное совещание по нашей подготовке к зимнему сезону. Мы полностью осознаем все риски. И знаем, что оккупанты тоже... готовятся к зиме. На всех уровнях власти прорабатываются сценарии, чтобы защитить людей. Мы говорим честно: зима будет сложной. Но, чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо. Мы работаем для того, чтобы подготовиться", – сказал он.

По словам Зеленского, важно также, чтобы к этому были готовы партнеры Украины.

"Чем больше мы вместе сделаем сейчас для того, чтобы приблизить мир, чем больше будет нашего сотрудничества и давления на Россию, тем безопаснее может быть для нас всех в Европе этот зимний период. В том числе и об этом буду говорить завтра в своем выступлении на первом саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Праге", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)