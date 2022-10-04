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Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики

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По прогнозу Всемирного банка, инфляция в Украине ускорится до 30% к концу 2022 года
По прогнозу Всемирного банка, инфляция в Украине ускорится до 30% к концу 2022 года
Фото: ЕРА

Всемирный банк прогнозирует, что в 2023 году рост внутреннего валового продукта в Украине составит 3,3%, а в 2024-м – 4,1%. Об этом говорится в отчете Economic outlook, опубликованном на сайте Всемирного банка 4 октября.

По сравнению с прогнозом за июнь (.pdf), ВБ улучшил прогноз для ВВП Украины на следующий год. В июне банк ожидал, что в 2023 году этот рост украинского ВВП составит 2,1%, а в 2024-м – 5,8%. 

Скриншот: worldbank.org
Скриншот: worldbank.org

Кроме того, в июне банк ожидал, что падение украинской экономики в этом году составит 45,1%. По оценке на начало октября эта цифра составляет 35%. 

Скриншот: worldbank.org
Скриншот: worldbank.org

"Продолжающееся российское вторжение в Украину продолжает наносить существенные экономические и социальные потери из-за значительного ущерба производственным активам и инфраструктуре, ограниченного доступа на рынки и перемещения рабочей силы. С апреля экономическая активность начала постепенно улучшаться. Тем не менее, согласно базовому сценарию, ожидается, что ВВП Украины сократится на 35% в 2022 году, если статус-кво сохранится до конца года без дополнительных экономических потрясений", – говорится в новом отчете. 

"Статус-кво", о котором говорится в документе, предполагает, что военная и экономическая ситуация в Украине существенно не изменится. Сценарий не учитывает возможный положительный эффект от процесса восстановления Украины, однако в нем не учтены и риски, связанные с возможным ухудшением ситуации с безопасностью и/или нехваткой энергоресурсов в отопительный сезон, говорится в отчете. 

Всемирный банк прогнозирует, что инфляция ускорится до 30% к концу года, а реальная заработная плата снизится на 10% по сравнению с 2021-м. 

"Последствия войны для бедности и социальной сферы будут масштабными. Согласно базовому сценарию, доля населения с доходом ниже национальной черты бедности может достичь почти 60% в 2022 году, по сравнению с 18% в 2021 году", – добавили авторы отчета.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что экономика Украины по итогам года сократится на треть.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: инфляция, ВВП, экономика, Всемирный банк, отопительный сезон, доходы, отчет, война России против Украины, инфраструктура, восстановление
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