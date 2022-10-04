Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики

По прогнозу Всемирного банка, инфляция в Украине ускорится до 30% к концу 2022 года Фото: ЕРА

По сравнению с прогнозом за июнь (.pdf), ВБ улучшил прогноз для ВВП Украины на следующий год. В июне банк ожидал, что в 2023 году этот рост украинского ВВП составит 2,1%, а в 2024-м – 5,8%.

Скриншот: worldbank.org

Кроме того, в июне банк ожидал, что падение украинской экономики в этом году составит 45,1%. По оценке на начало октября эта цифра составляет 35%.

Скриншот: worldbank.org

"Продолжающееся российское вторжение в Украину продолжает наносить существенные экономические и социальные потери из-за значительного ущерба производственным активам и инфраструктуре, ограниченного доступа на рынки и перемещения рабочей силы. С апреля экономическая активность начала постепенно улучшаться. Тем не менее, согласно базовому сценарию, ожидается, что ВВП Украины сократится на 35% в 2022 году, если статус-кво сохранится до конца года без дополнительных экономических потрясений", – говорится в новом отчете.

"Статус-кво", о котором говорится в документе, предполагает, что военная и экономическая ситуация в Украине существенно не изменится. Сценарий не учитывает возможный положительный эффект от процесса восстановления Украины, однако в нем не учтены и риски, связанные с возможным ухудшением ситуации с безопасностью и/или нехваткой энергоресурсов в отопительный сезон, говорится в отчете.

Всемирный банк прогнозирует, что инфляция ускорится до 30% к концу года, а реальная заработная плата снизится на 10% по сравнению с 2021-м.

"Последствия войны для бедности и социальной сферы будут масштабными. Согласно базовому сценарию, доля населения с доходом ниже национальной черты бедности может достичь почти 60% в 2022 году, по сравнению с 18% в 2021 году", – добавили авторы отчета.