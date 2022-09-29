ЕБРР: Экономика Украины по итогам года сократится на треть

В мае ЕБРР предполагал, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины из-за войны сократится на 30%. В новом отчете аналитики банка сохранили этот прогнозный показатель.
Также ЕБРР снизил с 25% до 8% свой прогноз восстановления экономики в 2023 году.
"Снижение прогноза является признаком того, насколько сильно неопределенность в отношении будущего влияет на экономические перспективы Украины. Экономика, которая выросла на 3,4% после пандемии COVID-19 в 2021 году, после российского вторжения 24 февраля оказалась в условиях войны. Хотя боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными и охватили территорию, которая генерирует лишь около 20% ВВП, разрушение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным", – говорится в сообщении.
По данным банкиров, около 15% довоенного населения покинули страну по состоянию на середину августа, а еще 15% переместились внутри страны.
Экономическая деятельность серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий, из-за узких мест в снабжении, проблем с логистикой, финансовых трудностей и нехватки рабочей силы, говорится в отчете.
В ЕБРР отмечают, что после решения Национального банка Украины повысить в июне учетную ставку с 10% до 25% и провести разовую девальвацию гривны на 20% в июле ситуация в экономике стала улучшаться.
С тех пор также увеличился приток внешнего финансирования. В результате к концу августа золотовалютные резервы вернули половину своих потерь, отмечают эксперты.
Недавнее возобновление экспорта зерна из некоторых портов и ожидание достаточного внешнего финансирования могут стать положительными факторами для экономической активности в оставшуюся часть 2022 года.
Однако риски для прогнозов исключительно высоки и зависят от продолжительности и интенсивности войны, отмечают в ЕБРР.
#EBRDrep:— The EBRD (@EBRD) September 28, 2022
Ukraine is expected contract by nearly a third in 2022
The situation has started to improve, in part because of higher inflows of external financing. As a result, foreign reserves had recouped half of their losses by the end of August.https://t.co/suUPTDgI9D pic.twitter.com/DFqnmcS69I
После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%.