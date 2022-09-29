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ЕБРР: Экономика Украины по итогам года сократится на треть

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Экономическая деятельность серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий ЕБРР
Экономическая деятельность серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий – ЕБРР
Фото: ЕРА

Согласно прогнозу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), опубликованному на его сайте, вторжение России приведет к сокращению экономики Украины почти на треть до конца 2022 года.

В мае ЕБРР предполагал, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины из-за войны сократится на 30%. В новом отчете аналитики банка сохранили этот прогнозный показатель.  

Также ЕБРР снизил с 25% до 8свой прогноз восстановления экономики в 2023 году.

"Снижение прогноза является признаком того, насколько сильно неопределенность в отношении будущего влияет на экономические перспективы Украины. Экономика, которая выросла на 3,4% после пандемии COVID-19 в 2021 году, после российского вторжения 24 февраля оказалась в условиях войны. Хотя боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными и охватили территорию, которая генерирует лишь около 20%  ВВП, разрушение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным", – говорится в сообщении.

По данным банкиров, около 15% довоенного населения покинули страну по состоянию на середину августа, а еще 15переместились внутри страны.

Экономическая деятельность серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий, из-за узких мест в снабжении, проблем с логистикой, финансовых трудностей и нехватки рабочей силы, говорится в отчете.

В ЕБРР отмечают, что после решения Национального банка Украины повысить в июне учетную ставку с 10% до 25% и провести разовую девальвацию гривны на 20% в июле ситуация в экономике стала улучшаться. 

С тех пор также увеличился приток внешнего финансирования. В результате к концу августа золотовалютные резервы вернули половину своих потерь, отмечают эксперты.

Недавнее возобновление экспорта зерна из некоторых портов и ожидание достаточного внешнего финансирования могут стать положительными факторами для экономической активности в оставшуюся часть 2022 года.

Однако риски для прогнозов исключительно высоки и зависят от продолжительности и интенсивности войны, отмечают в ЕБРР.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%.

Теги: Украина, гривна, НБУ, ВВП, экономика, ЕБРР, рецессия, прогноз, война России против Украины
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