ЕБРР: Экономика Украины по итогам года сократится на треть

Экономическая деятельность серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий – ЕБРР Фото: ЕРА

В мае ЕБРР предполагал, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины из-за войны сократится на 30%. В новом отчете аналитики банка сохранили этот прогнозный показатель.

Также ЕБРР снизил с 25% до 8% свой прогноз восстановления экономики в 2023 году.

"Снижение прогноза является признаком того, насколько сильно неопределенность в отношении будущего влияет на экономические перспективы Украины. Экономика, которая выросла на 3,4% после пандемии COVID-19 в 2021 году, после российского вторжения 24 февраля оказалась в условиях войны. Хотя боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными и охватили территорию, которая генерирует лишь около 20% ВВП, разрушение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным", – говорится в сообщении.

По данным банкиров, около 15% довоенного населения покинули страну по состоянию на середину августа, а еще 15% переместились внутри страны.

Экономическая деятельность серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий, из-за узких мест в снабжении, проблем с логистикой, финансовых трудностей и нехватки рабочей силы, говорится в отчете.

В ЕБРР отмечают, что после решения Национального банка Украины повысить в июне учетную ставку с 10% до 25% и провести разовую девальвацию гривны на 20% в июле ситуация в экономике стала улучшаться.

С тех пор также увеличился приток внешнего финансирования. В результате к концу августа золотовалютные резервы вернули половину своих потерь, отмечают эксперты.

Недавнее возобновление экспорта зерна из некоторых портов и ожидание достаточного внешнего финансирования могут стать положительными факторами для экономической активности в оставшуюся часть 2022 года.

Однако риски для прогнозов исключительно высоки и зависят от продолжительности и интенсивности войны, отмечают в ЕБРР.

#EBRDrep:

Ukraine is expected contract by nearly a third in 2022



The situation has started to improve, in part because of higher inflows of external financing. As a result, foreign reserves had recouped half of their losses by the end of August.https://t.co/suUPTDgI9D pic.twitter.com/DFqnmcS69I — The EBRD (@EBRD) September 28, 2022