В 2023 году ВВП Украины может вырасти на 15% – министр экономики

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко спрогнозировала экономический рост уже в следующем году Фото: Yulia Svyrydenko / Facebook

По ее словам, сейчас чиновники составляют макроэкономические прогнозы перед началом переговоров в следующем месяце с Международным валютным фондом по новой программе кредитования.

Она отметила, что нынешние прогнозы ВВП в 2023 году варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после вероятного падения на 30–35% в этом году.

Свириденко не сказала, какую сумму Украина будет просить у МФВ, отметив, что новая программа будет "относительно масштабной".