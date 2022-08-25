В 2023 году ВВП Украины может вырасти на 15% – министр экономики

По ее словам, сейчас чиновники составляют макроэкономические прогнозы перед началом переговоров в следующем месяце с Международным валютным фондом по новой программе кредитования.
Она отметила, что нынешние прогнозы ВВП в 2023 году варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после вероятного падения на 30–35% в этом году.
Свириденко не сказала, какую сумму Украина будет просить у МФВ, отметив, что новая программа будет "относительно масштабной".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%.