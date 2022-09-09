Ущерб инфраструктуре Украины достигает $114,5 млрд – Киевская школа экономики

В Украине повреждено или разрушено 15,3 тыс. многоэтажек и 115,9 тыс. частных домов Фото: EPA

"Наибольшая часть в общей сумме ущерба принадлежит жилищному фонду и инфраструктуре – 72%. Суммарно ущерб этих двух сфер экспертами проекта оценивается в $82,9 млрд", – говорится в отчете.

С начала войны повреждены, разрушены или захвачены 15,3 тыс. многоэтажек, 115,9 тыс. частных домов, 188,1 тыс. частных автомобилей и более 11 тыс. единиц общественного транспорта.

"По последним данным, с начала войны повреждены и разрушены 412 промышленных предприятий, в том числе с учетом крупных и средних объектов в восточных и южных областях Украины. Сумма ущерба, нанесенного предприятиям и промышленности, составляет $9,7 млрд", – подсчитали аналитики проекта.

По их данным, для восстановления разрушенной инфраструктуры необходимо почти $200 млрд. Наибольшие потребности в восстановлении необходимы для жилищного фонда ($75,3 млрд), инфраструктуры ($51,1 млрд) и предприятий и промышленности ($19,7 млрд).