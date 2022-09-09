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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ущерб инфраструктуре Украины достигает $114,5 млрд – Киевская школа экономики

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В Украине повреждено или разрушено 15,3 тыс. многоэтажек и 115,9 тыс. частных домов
В Украине повреждено или разрушено 15,3 тыс. многоэтажек и 115,9 тыс. частных домов
Фото: EPA

Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины вследствие войны России против Украины достигает $114,5 млрд. Об этом говорится в докладе проекта Киевской школы экономики (KSE) "Россия заплатит", который осуществляется при поддержке правительства и Офиса президента, опубликованном 8 сентября.

"Наибольшая часть в общей сумме ущерба принадлежит жилищному фонду и инфраструктуре – 72%. Суммарно ущерб этих двух сфер экспертами проекта оценивается в $82,9 млрд", – говорится в отчете.

С начала войны повреждены, разрушены или захвачены 15,3 тыс. многоэтажек, 115,9 тыс. частных домов, 188,1 тыс. частных автомобилей и более 11 тыс. единиц общественного транспорта.

"По последним данным, с начала войны повреждены и разрушены 412 промышленных предприятий, в том числе с учетом крупных и средних объектов в восточных и южных областях Украины. Сумма ущерба, нанесенного предприятиям и промышленности, составляет $9,7 млрд", – подсчитали аналитики проекта.

По их данным, для восстановления разрушенной инфраструктуры необходимо почти $200 млрд. Наибольшие потребности в восстановлении необходимы для жилищного фонда ($75,3 млрд), инфраструктуры ($51,1 млрд) и предприятий и промышленности ($19,7 млрд).

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

26 августа Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации представили Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. В нем будет храниться информация о жилых зданиях и других сооружениях, разрушенных во время российского вторжения. Украинцы уже подали 256 тыс. сообщений о поврежденном имуществе. 

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет. Восстанавливать страну хотят, в частности, за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Россия, Украина, российская агрессия, отчет, война России против Украины, ущерб, инфраструктура, восстановление
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