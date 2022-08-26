В Украине презентовали Реестр поврежденного и уничтоженного имущества

В реестре будет храниться информация о жилых зданиях и других сооружениях, разрушенных во время российского вторжения, отметили в ведомстве, добавив, эти данные необходимы для того, чтобы сформировать политику компенсации ущерба и восстановления имущества после победы Украины.

"Восстановление Украины – сложный процесс, который займет много времени и ресурсов. Поэтому было важно начать подготовку к восстановлению как можно раньше. Мы сделали это весной. Тогда мы запустили прием заявок о поврежденном имуществе в "Дії". А сегодня представим реестр, который будет хранить эту информацию", – заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украинцы уже подали 256 тыс. сообщений о поврежденном имуществе. Как отметили в пресс-службе, Реестр будет наполняться данными по результатам обследований зданий специальными комиссиями, создаваемыми органами местного самоуправления или военно-гражданскими администрациями.

Проект разработан в содействии Минцифры, Мининфраструктуры и Министерства развития общин и территорий.