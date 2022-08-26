ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине презентовали Реестр поврежденного и уничтоженного имущества

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы уже подали 256 тыс. сообщений о поврежденном имуществе
Украинцы уже подали 256 тыс. сообщений о поврежденном имуществе
Фото: EPA

Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации представили Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Минцифры.

В реестре будет храниться информация о жилых зданиях и других сооружениях, разрушенных во время российского вторжения, отметили в ведомстве, добавив, эти данные необходимы для того, чтобы сформировать политику компенсации ущерба и восстановления имущества после победы Украины.

"Восстановление Украины – сложный процесс, который займет много времени и ресурсов. Поэтому было важно начать подготовку к восстановлению как можно раньше. Мы сделали это весной. Тогда мы запустили прием заявок о поврежденном имуществе в "Дії". А сегодня представим реестр, который будет хранить эту информацию", – заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украинцы уже подали 256 тыс. сообщений о поврежденном имуществе. Как отметили в пресс-службе, Реестр будет наполняться данными по результатам обследований зданий специальными комиссиями, создаваемыми органами местного самоуправления или военно-гражданскими администрациями.

Проект разработан в содействии Минцифры, Мининфраструктуры и Министерства развития общин и территорий.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов 5 июля заявлял, что Украине нанесен ущерб на $95,5 млрд.

Теги: Украина, Министерство инфраструктуры, российская агрессия, война России против Украины, Мининфраструктуры, инфраструктура, имущество, компенсация, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео
  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео
"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" Наталья Кличко снялась в венке и посвятила пост Украине
"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" Наталья Кличко снялась в венке и посвятила пост Украине
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (289289)
2
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (96398)
3
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (32998)
4
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (30162)
5
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (28217)
6
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (26533)
7
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (26005)
8
"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке (16937)
 
 
 
 