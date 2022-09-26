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Потери мировой экономики от вторжения РФ в Украину сопоставимы с ВВП Франции – Организация экономического сотрудничества и развития

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Экономический рост в следующем году будет на $2,8 трлн ниже, чем прогнозировалось
Экономический рост в следующем году будет на $2,8 трлн ниже, чем прогнозировалось
Фото: depositphotos.com

Глобальный экономический рост замедляется больше, чем прогнозировалось несколько месяцев назад после вторжения России в Украину, поскольку энергетический и инфляционный кризисы рискуют перерасти в рецессии в крупнейших экономиках. Об этом 26 сентября заявили в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно прогнозам, экономический рост в следующем году будет на $2,8 трлн ниже, чем прогнозировала ОЭСР до того, как Россия напала на Украину, – потеря дохода во всем мире эквивалентна по размеру французской экономике.

Глобальный экономический рост ожидается на уровне 3% в этом году, однако затем он замедлится до 2,2% в 2023 году.

"Прогнозируется, что годовой рост ВВП замедлится примерно до 0,5% в США в 2023 году и до 0,25% в еврозоне с риском более глубокого спада в экономике некоторых европейских стран в зимние месяцы. Рост в Китае также пострадал, и ожидается, что в 2022 году он снизится до прогнозируемых 3,2%. За исключением пандемии 2020 года, это будут самые низкие темпы роста в Китае с 1970-х годов", – говорится в анализе.

По прогнозам, инфляция будет постепенно снижаться до 2023 года в большинстве стран G20 по мере вступления в силу более жесткой денежно-кредитной политики и замедления глобального роста. Ожидается, что общая инфляция снизится с 8,2% в этом году до 6,6% в 2023 году в странах G20 и снизится с 6,2% в этом году до 4% в 2023 году в странах с развитой экономикой G20.

"Мировая экономика потеряла импульс в результате неспровоцированной, неоправданной и незаконной агрессивной войны России против Украины. Рост ВВП во многих странах остановился, а экономические показатели указывают на продолжительное замедление", – заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

ОЭСР предупредила, что дальнейшие сбои в поставках энергоресурсов ударят по росту и подстегнут инфляцию, особенно в Европе, где они могут снизить активность еще на 1,25 процентного пункта и повысить инфляцию на 1,5 процентного пункта, что подтолкнет многие страны к рецессии на весь 2023 год.

Инфографика: oecd.org
Инфографика: oecd.org

Контекст:

Международный валютный фонд (МВФ) в июле снизил оценку предполагаемого роста мировой экономики в 2022 году с 3,6% до 3,2%.

Издание The Economist в августе подсчитало, что война в Украине уменьшила прогноз мирового ВВП на $1 трлн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ВВП, экономика, война России против Украины, финансы
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