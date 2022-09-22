Всемирный банк выделил Украине первые инвестиции с начала войны – Минэкономики

В министерстве заявили, что это первые инвестиции IFC в Украину с начала полномасштабной войны, начавшейся в феврале 2022 года.

Деньги будут направлены через целевой фонд общим объемом в $200 млн, которым управляет американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital. Она будет инвестировать в быстрорастущие технологии, а также в экспортно ориентированные компании, которые работают преимущественно в Украине и Молдове.

Ожидается, что вместе с IFC к инвестициям в Украину в ближайшее время присоединятся и другие потенциальные инвесторы, в том числе Европейский банк реконструкции и развития, Немецкая корпорация по инвестициям и развитию, Швейцарский инвестиционный фонд для рынков развивающихся стран, Голландская финансовая компания для развивающихся стран, Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера и другие.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко, выделение средств – это знаковое событие, которое должно стать положительным сигналом и для других потенциальных инвесторов о том, что в экономику Украины можно и нужно начинать вкладывать деньги уже сейчас.