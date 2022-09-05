Эксперт: Финтех- и IТ-проекты могут завести миллиарды инвестиций в Украину

Он считает, что именно технологические и финтех-продукты, которые может предложить Украина, могут привлечь очень большие инвестиции в государство.

"Строительство каких-то заводов – это требует лет и это очень быстро не отразится, но то, что мы быстро можем продать, что мы можем быстро предложить, – это IТ-проекты, финтех-проекты, проекты по инжинирингу и проекты по высоким технологиям. У нас очень большой интеллектуальный баланс, который не удалось украсть, вывезти, перекупить. Поэтому я считаю, что именно научные, финтех-, IТ-проекты могут стать тем, что приведет миллиарды в Украину", – отметил IТ-предприниматель.