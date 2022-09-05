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Без государственной поддержки Украина может потерять металлургическую отрасль – СМИ

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Металлургические заводы работают на 10 20% мощности, а экспорт металлопродукции, по данным таможенной службы, обвалился на 60 90%
Металлургические заводы работают на 10–20% мощности, а экспорт металлопродукции, по данным таможенной службы, обвалился на 60–90%
Фото: depositphotos.com

Одна из главных экспортных отраслей Украины – металлургия – находится в затяжном упадке, а предприятия работают на 10–20% мощности. Чтобы не потерять полностью отрасль, на которую до войны приходилась треть валютных поступлений, власть должна обеспечить отрасли господдержку и добиться разблокирования портов для экспорта металлопродукции. Об этом идет речь в материале "РБК-Украина".

"До войны сектор ГМК в одиночку обеспечивал более 33% всего экспорта, принося Украине свыше $22 млрд в год валютной выручки и более 95 млрд грн – в виде налогов. Но из-за нарушения логистических цепочек большинство горно-обогатительных комбинатов страны остановлено, а работников перевели в вынужденный простой. Металлургические заводы работают на 10–20% мощности, а экспорт металлопродукции, по данным таможенной службы, обвалился на 60–90%. Финансовые аналитики предупреждают: если ситуация не изменится в ближайшее время, а государство не разработает для отрасли программу стимулирования, Украина может потерять один из столпов своей экономической безопасности", – подчеркивается в материале.

По данным агентства, заменить морской экспорт Украина не в силах, так как подорожание железнодорожных перевозок на 70% сделало транспортировку продукции нерентабельной. К тому же узкие пограничные переходы оказались не готовы к увеличенным объемам перевозок: из 3,4 тыс. вагонов, которые необходимо перегружать в сутки, они способны обеспечить только 1,9 тыс. Из-за этого на границе скопились сотни вагонов, а доставка растягивается на несколько месяцев.

"В случае разблокирования портов для экспорта металла ГМК обеспечит Украине несколько миллиардов долларов валютных поступлений буквально к концу года. Всего же, в зависимости от цен на металлургическую продукцию на мировых рынках, страна получит $8–10 млрд валютной выручки в год", – указывает "РБК-Украина".

Контекст:

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно, заявили в Федерации металлургов Украины.

В то же время 22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

По состоянию на 2 сентября из украинских портов экспортировано уже 1,7 млн тонн зерна, на загрузку агропродукции стоит очередь.

Теги: налоги, экспорт, металлургия, война России против Украины, финансы, судоходство, морские порты Украины
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