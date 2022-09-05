Без государственной поддержки Украина может потерять металлургическую отрасль – СМИ

"До войны сектор ГМК в одиночку обеспечивал более 33% всего экспорта, принося Украине свыше $22 млрд в год валютной выручки и более 95 млрд грн – в виде налогов. Но из-за нарушения логистических цепочек большинство горно-обогатительных комбинатов страны остановлено, а работников перевели в вынужденный простой. Металлургические заводы работают на 10–20% мощности, а экспорт металлопродукции, по данным таможенной службы, обвалился на 60–90%. Финансовые аналитики предупреждают: если ситуация не изменится в ближайшее время, а государство не разработает для отрасли программу стимулирования, Украина может потерять один из столпов своей экономической безопасности", – подчеркивается в материале.

По данным агентства, заменить морской экспорт Украина не в силах, так как подорожание железнодорожных перевозок на 70% сделало транспортировку продукции нерентабельной. К тому же узкие пограничные переходы оказались не готовы к увеличенным объемам перевозок: из 3,4 тыс. вагонов, которые необходимо перегружать в сутки, они способны обеспечить только 1,9 тыс. Из-за этого на границе скопились сотни вагонов, а доставка растягивается на несколько месяцев.

"В случае разблокирования портов для экспорта металла ГМК обеспечит Украине несколько миллиардов долларов валютных поступлений буквально к концу года. Всего же, в зависимости от цен на металлургическую продукцию на мировых рынках, страна получит $8–10 млрд валютной выручки в год", – указывает "РБК-Украина".