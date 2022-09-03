Разблокирование экспорта металла через порты даст Украине 4 млрд грн только в виде налогов – СМИ

"Открытие портов для продукции ГМК с легкостью обеспечит Украине минимум $600 млн ежемесячно, то есть несколько миллиардов буквально к концу года. Этого достаточно, чтобы снизить курс доллара. Кроме того, это даст более 4 млрд грн в бюджеты в виде налогов и сборов – что крайне важно для воюющей страны, международный рейтинг которой колеблется на уровне преддефолтного. Также это поможет снизить зависимость Украины от международной помощи – нам не придется ходить с "протянутой рукой" к финансовым организациям, умоляя выделить пару миллионов на выплаты зарплат и пенсий", – пишет агентство.

Также, указывают журналисты, возобновление экспорта металла через порты станет толчком для восстановления металлургической отрасли и наращивания объемов производства. Это поможет запустить все простаивающие предприятия, вернуть на работу персонал и обеспечить ему выплату заработной платы в полном объеме, что потянет за собой оживление всех сфер экономики, считают авторы статьи.