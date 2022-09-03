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Разблокирование экспорта металла через порты даст Украине 4 млрд грн только в виде налогов – СМИ

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Возобновление экспорта металла через порты станет толчком для восстановления металлургической отрасли и наращивания объемов производства, пишет "РБК-Украина"
Возобновление экспорта металла через порты станет толчком для восстановления металлургической отрасли и наращивания объемов производства, пишет "РБК-Украина"
Фото: gmk.center

Диверсификация экспорта через порты, в частности добавление металла в "зерновое соглашение", принесет Украине около $10 млрд валютной выручки, а также даст около 4 млрд грн в виде налогов и сборов в бюджеты. Это позволит снизить курс доллара и уменьшить зависимость страны от международных финансовых доноров. Об этом пишет в своем материале "РБК-Украина".

"Открытие портов для продукции ГМК с легкостью обеспечит Украине минимум $600 млн ежемесячно, то есть несколько миллиардов буквально к концу года. Этого достаточно, чтобы снизить курс доллара. Кроме того, это даст более 4 млрд грн в бюджеты в виде налогов и сборов – что крайне важно для воюющей страны, международный рейтинг которой колеблется на уровне преддефолтного. Также это поможет снизить зависимость Украины от международной помощи – нам не придется ходить с "протянутой рукой" к финансовым организациям, умоляя выделить пару миллионов на выплаты зарплат и пенсий", – пишет агентство.

Также, указывают журналисты, возобновление экспорта металла через порты станет толчком для восстановления металлургической отрасли и наращивания объемов производства. Это поможет запустить все простаивающие предприятия, вернуть на работу персонал и обеспечить ему выплату заработной платы в полном объеме, что потянет за собой оживление всех сфер экономики, считают авторы статьи.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Теги: валюта, экономика, экспорт, металлургия, курс доллара, судоходство, морские порты Украины
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