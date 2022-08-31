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Политолог Бортник: Экспорт металлопродукции позволил бы Украине улучшить платежный баланс и укрепить курс гривны

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Руслан Бортник: Необходимо проводить переговоры, я знаю, что Турция тоже рассматривает эту ситуацию
Руслан Бортник: Необходимо проводить переговоры, я знаю, что Турция тоже рассматривает эту ситуацию
Фото: Ruslan Bortnik / Facebook

"Зерновое соглашение", которое позволило Украине экспортировать урожай, нужно распространять на металлургическую продукцию, так как продажа металла даст стране несколько миллиардов долларов и укрепит платежный баланс, заявил в комментарии "Обозревателю" директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Безусловно, необходимо развивать успех "зернового соглашения" и масштабировать его на другие экономические договоренности. Да, сейчас Украина производит мало металла, но мы можем экспортировать много железной руды, а это даст Украине несколько миллиардов долларов. Поэтому необходимо проводить переговоры, я знаю, что Турция тоже рассматривает эту ситуацию", – сообщил политолог.

Он убежден, что возобновление экспорта металлопродукции укрепит гривну.

"Экспорт металлопродукции позволил бы Украине улучшить платежный баланс и укрепить курс гривны. А также – снизил бы зависимость Украины от внешних заимствований", – заявил Бортник.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Теги: Украина, переговоры, экспорт, металлургия, торговля, курс гривны, Руслан Бортник, морские порты Украины
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