Политолог Бортник: Экспорт металлопродукции позволил бы Украине улучшить платежный баланс и укрепить курс гривны

Руслан Бортник: Необходимо проводить переговоры, я знаю, что Турция тоже рассматривает эту ситуацию Фото: Ruslan Bortnik / Facebook

"Безусловно, необходимо развивать успех "зернового соглашения" и масштабировать его на другие экономические договоренности. Да, сейчас Украина производит мало металла, но мы можем экспортировать много железной руды, а это даст Украине несколько миллиардов долларов. Поэтому необходимо проводить переговоры, я знаю, что Турция тоже рассматривает эту ситуацию", – сообщил политолог.

Он убежден, что возобновление экспорта металлопродукции укрепит гривну.

"Экспорт металлопродукции позволил бы Украине улучшить платежный баланс и укрепить курс гривны. А также – снизил бы зависимость Украины от внешних заимствований", – заявил Бортник.