Политолог Бортник: Экспорт металлопродукции позволил бы Украине улучшить платежный баланс и укрепить курс гривны

"Безусловно, необходимо развивать успех "зернового соглашения" и масштабировать его на другие экономические договоренности. Да, сейчас Украина производит мало металла, но мы можем экспортировать много железной руды, а это даст Украине несколько миллиардов долларов. Поэтому необходимо проводить переговоры, я знаю, что Турция тоже рассматривает эту ситуацию", – сообщил политолог.
Он убежден, что возобновление экспорта металлопродукции укрепит гривну.
"Экспорт металлопродукции позволил бы Украине улучшить платежный баланс и укрепить курс гривны. А также – снизил бы зависимость Украины от внешних заимствований", – заявил Бортник.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.