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Экспорт металлопродукции за январь – июль упал на 57–64% – данные Гостаможни

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Объем экспорта стального проката упал на 61,4%
Объем экспорта стального проката упал на 61,4%
Фото: depositphotos.com

По данным Государственной таможенной службы, металлургические предприятия Украины по итогам января – июля 2022 года снизили экспорт черных металлов на 61,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 4,44 млн т. В денежном выражении экспорт за этот период упал на 53,7%, до $3,49 млрд, пишет профильное издание GMK Center со ссылкой на информацию таможни.

Экспорт металлолома упал на 91,3%, до 29,2 тыс. т, отгрузка полуфабрикатов за границу в январе – июле снизилась на 64%, до 1,5 млн т, а стального проката – на 61,4%, до 1,88 млн т.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Ферросплавные предприятия работают на 20% от установленной мощности, часть украинских ГОК приостановила работу. При этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Теги: экономика, таможня, экспорт, металлургия, сталь, металлолом
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