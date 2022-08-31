Экспорт металлопродукции за январь – июль упал на 57–64% – данные Гостаможни

Экспорт металлолома упал на 91,3%, до 29,2 тыс. т, отгрузка полуфабрикатов за границу в январе – июле снизилась на 64%, до 1,5 млн т, а стального проката – на 61,4%, до 1,88 млн т.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Ферросплавные предприятия работают на 20% от установленной мощности, часть украинских ГОК приостановила работу. При этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат, "Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".