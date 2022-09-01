Доллар по 50 грн, инфляция 30,6%. Минэкономики Украины подготовило макропрогноз на следующий год

В начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Ведомство прогнозирует, что в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 грн, а в конце года вырастет до 50 грн. ВВП Украины в следующем году должен вырасти на 4,6% после падения на 33,2% по итогам 2022 года, говорится в материале.

Цены в следующем году продолжат стремительно расти – на 30,6% в течение года, прогнозируют в правительстве. Уровень безработицы может достигнуть 28,2%, а средняя зарплата составит 18 508 грн.

Как отметила "Экономическая правда", макропрогнозы Минэкономики редко сбываются – они нужны лишь для расчета показателей проекта госбюджета на следующий год. Кабмин в соответствии с законодательством должен внести проект госбюджета на 2023 год на рассмотрение Верховной Рады не позже 15 сентября.