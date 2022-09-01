Доллар по 50 грн, инфляция 30,6%. Минэкономики Украины подготовило макропрогноз на следующий год

Ведомство прогнозирует, что в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 грн, а в конце года вырастет до 50 грн. ВВП Украины в следующем году должен вырасти на 4,6% после падения на 33,2% по итогам 2022 года, говорится в материале.
Цены в следующем году продолжат стремительно расти – на 30,6% в течение года, прогнозируют в правительстве. Уровень безработицы может достигнуть 28,2%, а средняя зарплата составит 18 508 грн.
Как отметила "Экономическая правда", макропрогнозы Минэкономики редко сбываются – они нужны лишь для расчета показателей проекта госбюджета на следующий год. Кабмин в соответствии с законодательством должен внести проект госбюджета на 2023 год на рассмотрение Верховной Рады не позже 15 сентября.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверял, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.