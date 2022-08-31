Инфляция в Украине за полгода составляет 22,2%, для воюющей страны это подвиг – Гетманцев

"Оккупированная территория давала нам 20% ВВП. У нас люди гибнут каждый день, а Нацбанку удается удержать инфляцию 22,2%. Это действительно умеренный уровень инфляции с учетом войны. [...] Конечно, определенное влияние имели зафиксированные тарифы на газ, тепло и электроэнергию для населения, сниженные налоги на топливо, но главное, что была удержана относительная финансовая устойчивость в первые месяцы войны, в том числе в банковской, валютной сфере. Мне кажется, что это без преувеличения подвиг регулятора", – сказал он.

Нардеп провел параллель вооруженным конфликтом в бывшей Югославии.

"Было 9000% инфляции в первый год конфликта, а затем ситуация развивалась катастрофически. Вы вспомните даже ситуацию в Украине в 1990-х годах, кризис, эти купоны-карбованцы, процент инфляции был бешеным. А то была мирная страна. Теперь самая жесткая война с 1945 года в Европе с большой и мощной страной, и инфляция через полгода – 22,2%", – отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что "если инфляционный процесс будет идти так, как идет, ничего катастрофического в этом нет".

"Да, это проблема, ситуация тяжелая, но никакой катастрофы в этом нет. Посмотрите, что происходит в мире: Турция – инфляция 80%, мирная Молдова – более 33%, Эстония – инфляция выше, чем у нас, Латвия и Литва – инфляция такая, как у нас, Польша – впервые с 1996 года инфляция более 15%, Чехия – 17,5%. Это общемировой тренд. Чем вызван? Пандемией, мягкой фискальной политикой, раздуванием дефицитов бюджетов стран и войной в Украине также. Потому что война в Украине и пандемия – это повышение цен на продовольственные товары и энергоносители, а они являются триггером этой мировой инфляции", – объяснил нардеп.

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