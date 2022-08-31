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Инфляция в Украине за полгода составляет 22,2%, для воюющей страны это подвиг – Гетманцев

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После открытого вторжения России НБУ делал эмиссии
После открытого вторжения России НБУ делал эмиссии
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Показатель инфляции в Украине за полгода войны с Россией ниже, чем мог быть. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил "РБК-Украина" в интервью, которое опубликовано 31 августа.

"Оккупированная территория давала нам 20% ВВП. У нас люди гибнут каждый день, а Нацбанку удается удержать инфляцию 22,2%. Это действительно умеренный уровень инфляции с учетом войны. [...] Конечно, определенное влияние имели зафиксированные тарифы на газ, тепло и электроэнергию для населения, сниженные налоги на топливо, но главное, что была удержана относительная финансовая устойчивость в первые месяцы войны, в том числе в банковской, валютной сфере. Мне кажется, что это без преувеличения подвиг регулятора", – сказал он.

Нардеп провел параллель вооруженным конфликтом в бывшей Югославии.

"Было 9000% инфляции в первый год конфликта, а затем ситуация развивалась катастрофически. Вы вспомните даже ситуацию в Украине в 1990-х годах, кризис, эти купоны-карбованцы, процент инфляции был бешеным. А то была мирная страна. Теперь самая жесткая война с 1945 года в Европе с большой и мощной страной, и инфляция через полгода – 22,2%", – отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что "если инфляционный процесс будет идти так, как идет, ничего катастрофического в этом нет".

"Да, это проблема, ситуация тяжелая, но никакой катастрофы в этом нет. Посмотрите, что происходит в мире: Турция – инфляция 80%, мирная Молдова – более 33%, Эстония – инфляция выше, чем у нас, Латвия и Литва – инфляция такая, как у нас, Польша – впервые с 1996 года инфляция более 15%, Чехия – 17,5%. Это общемировой тренд. Чем вызван? Пандемией, мягкой фискальной политикой, раздуванием дефицитов бюджетов стран и войной в Украине также. Потому что война в Украине и пандемия – это повышение цен на продовольственные товары и энергоносители, а они являются триггером этой мировой инфляции", – объяснил нардеп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверял, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова 17 июня подтвердила информацию, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны, назвала включение "печатного станка" крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.

6 июля Шевченко заявлял, что эмиссия гривны может привести к инфляции, разрушению доверия к финансовой системе и потере управляемости экономики, и более действенный, но и болезненный вариант – сократить эмиссию, урезать расходы и увеличить налоги.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Турция, Латвия, Молдова, Польша, инфляция, Эстония, Литва, гривна, НБУ, война, ВВП, экономика, дефицит, вторжение, Нацбанк, Югославия, война России против Украины, курс гривны, Даниил Гетманцев, нардеп, вторжение России в Украину
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