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Зеленский провел переговоры с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock. Стороны обсудили привлечение инвестиций в Украину

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Зеленский: Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна наша важная задача одержать победу в экономике
Зеленский: Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна наша важная задача – одержать победу в экономике
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября провел переговоры с главой и генеральным директором крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, шла речь о том, как департамент BlackRock по консультациям по финансовым рынкам (Financial Markets Advisory) может давать бесплатные советы украинскому правительству по созданию фонда восстановления для поддержки украинской экономики.

Как уточнили в пресс-службе, это, в частности, могут быть консультации по структуре, инвестиционному процессу, управлению и использованию доходов фонда. Целью фонда будет создание возможностей для участия в восстановлении и укреплении экономики Украины как для государственных, так и для частных инвесторов путем обеспечения им честной и справедливой прибыли.

"Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна наша важная задача – одержать победу в экономике. Быть привлекательной страной для инвесторов", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина заинтересована в привлечении мирового капитала, благодаря чему будет расти экономика и создаваться новые рабочие места.

"Для меня особое значение имеет инвестиционная привлекательность нашего государства. Для меня важно, чтобы такая структура была успешной для всех привлеченных сторон. Мы способны и хотим восстановить нормальный инвестиционный климат", – резюмировал президент.

Контекст:

BlackRock – крупнейшая в мире международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. По данным Forbes на февраль 2022 года размер активов под управлением BlackRock составлял около $10 трлн.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в конце мая заявлял, что крупный международный бизнес готов инвестировать в Украину, несмотря на риски.

"Очень интересная позиция у них. Они говорят: "Мы прекрасно понимаем, что инвестиция в Украину, расширение бизнеса в Украине сейчас – это чрезвычайно рискованно. Но мы считаем, что именно сейчас надо готовить инвестиции и инвестировать в Украину. Именно сейчас. Чтобы поддержать вас", – пересказывал Кулеба разговоры с представителями крупных международных компаний.

Теги: Украина, инвестиции, экономика, правительство, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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