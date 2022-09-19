Зеленский провел переговоры с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock. Стороны обсудили привлечение инвестиций в Украину

Зеленский: Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна наша важная задача – одержать победу в экономике Фото: president.gov.ua

В ходе встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, шла речь о том, как департамент BlackRock по консультациям по финансовым рынкам (Financial Markets Advisory) может давать бесплатные советы украинскому правительству по созданию фонда восстановления для поддержки украинской экономики.

Как уточнили в пресс-службе, это, в частности, могут быть консультации по структуре, инвестиционному процессу, управлению и использованию доходов фонда. Целью фонда будет создание возможностей для участия в восстановлении и укреплении экономики Украины как для государственных, так и для частных инвесторов путем обеспечения им честной и справедливой прибыли.

"Мы продемонстрировали, что умеем побеждать на поле боя. Еще одна наша важная задача – одержать победу в экономике. Быть привлекательной страной для инвесторов", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина заинтересована в привлечении мирового капитала, благодаря чему будет расти экономика и создаваться новые рабочие места.

"Для меня особое значение имеет инвестиционная привлекательность нашего государства. Для меня важно, чтобы такая структура была успешной для всех привлеченных сторон. Мы способны и хотим восстановить нормальный инвестиционный климат", – резюмировал президент.