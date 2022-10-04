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МВФ рассмотрит выделение Украине $1,3 млрд экстренной помощи 7 октября – Reuters

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МВФ считает успешными усилия правительства и Национального банка Украины в условиях экономических потрясений из-за вторжения России
МВФ считает успешными усилия правительства и Национального банка Украины в условиях экономических потрясений из-за вторжения России
Фото: ЕРА

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в конце недели рассмотрит запрос Украины о выделении $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования. Об этом 4 октября сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, в фонде подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от партнеров, чтобы соответствовать требованиям МВФ по устойчивости долга и претендовать на дополнительную помощь. 

В случае одобрения средства поступят из новой программы МВФ по срочному кредитования закупок продовольствия, говорится в сообщении.

По словам одного из источников, представители украинских властей примут участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ, запланированных на следующую неделю. После этого в Вене  украинские чиновники и сотрудники МВФ обсудят бюджетное планирование и денежно-кредитную политику страны, пишет Reuters.

Источники агентства отмечают, что МВФ считает успешными усилия правительства и Национального банка Украины в условиях экономических потрясений из-за вторжения России. 

О том, что Украина обратится к МВФ за дополнительной помощью на  $1,3 млрд 30 сентября сообщила пресс-служба НБУ.

"Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI)", – говорится в сообщении. 

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.

Последняя программа, по которой Украина сотрудничала с МВФ до начала полномасштабного вторжения РФ, – программа stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.

До конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд, заявлял в июле глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Как пишет "Интерфакс-Украина", советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в конце августа сообщил, что Киев предлагает меньший размер программы ($5 млрд на 18 месяцев), ожидая, что она станет "якорем" для привлечения от других партнеров $15–20 млрд.

Теги: Украина, МВФ, НБУ, Всемирный банк, финансовая помощь
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