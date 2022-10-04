МВФ рассмотрит выделение Украине $1,3 млрд экстренной помощи 7 октября – Reuters

По данным агентства, в фонде подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от партнеров, чтобы соответствовать требованиям МВФ по устойчивости долга и претендовать на дополнительную помощь.

В случае одобрения средства поступят из новой программы МВФ по срочному кредитования закупок продовольствия, говорится в сообщении.

По словам одного из источников, представители украинских властей примут участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ, запланированных на следующую неделю. После этого в Вене украинские чиновники и сотрудники МВФ обсудят бюджетное планирование и денежно-кредитную политику страны, пишет Reuters.

Источники агентства отмечают, что МВФ считает успешными усилия правительства и Национального банка Украины в условиях экономических потрясений из-за вторжения России.

О том, что Украина обратится к МВФ за дополнительной помощью на $1,3 млрд 30 сентября сообщила пресс-служба НБУ.

"Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI)", – говорится в сообщении.