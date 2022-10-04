МВФ рассмотрит выделение Украине $1,3 млрд экстренной помощи 7 октября – Reuters

По данным агентства, в фонде подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от партнеров, чтобы соответствовать требованиям МВФ по устойчивости долга и претендовать на дополнительную помощь.
В случае одобрения средства поступят из новой программы МВФ по срочному кредитования закупок продовольствия, говорится в сообщении.
По словам одного из источников, представители украинских властей примут участие в ежегодных собраниях Всемирного банка и МВФ, запланированных на следующую неделю. После этого в Вене украинские чиновники и сотрудники МВФ обсудят бюджетное планирование и денежно-кредитную политику страны, пишет Reuters.
Источники агентства отмечают, что МВФ считает успешными усилия правительства и Национального банка Украины в условиях экономических потрясений из-за вторжения России.
О том, что Украина обратится к МВФ за дополнительной помощью на $1,3 млрд 30 сентября сообщила пресс-служба НБУ.
"Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI)", – говорится в сообщении.
Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.
Последняя программа, по которой Украина сотрудничала с МВФ до начала полномасштабного вторжения РФ, – программа stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.
После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.
До конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд, заявлял в июле глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Как пишет "Интерфакс-Украина", советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в конце августа сообщил, что Киев предлагает меньший размер программы ($5 млрд на 18 месяцев), ожидая, что она станет "якорем" для привлечения от других партнеров $15–20 млрд.