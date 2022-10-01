Украина попросит у МВФ $1,3 млрд – НБУ

"Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI)", – говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, это расширение предполагает предоставление дополнительной антикризисной помощи странам, страдающим существенным дефицитом платежного баланса, вызванным глобальным продовольственным кризисом, и Украина решила воспользоваться этой программой, добавили в НБУ. Средства могут поступить в октябре после одобрения советом исполнительных директоров МВФ.

"Мы очень благодарны Фонду за помощь. Ценим оказанную сейчас поддержку, а также скорую реакцию в начале марта, когда Международный валютный фонд выделил дополнительное финансирование в сумме $1,4 млрд. Мы также надеемся на скорейшее начало работы над новой полноценной программой МВФ для Украины", – подчеркнул Глава НБУ Кирилл Шевченко.