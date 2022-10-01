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Украина попросит у МВФ $1,3 млрд – НБУ

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Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования
Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования
Фото: depositphotos.com

Украина обратится к Международному валютному фонду за дополнительной финансовой помощью в размере $1,3 млрд. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI)", – говорится в сообщении. 

Как отметила пресс-служба, это расширение предполагает предоставление дополнительной антикризисной помощи странам, страдающим существенным дефицитом платежного баланса, вызванным глобальным продовольственным кризисом, и Украина решила воспользоваться этой программой, добавили в НБУ. Средства могут поступить в октябре после одобрения советом исполнительных директоров МВФ.

"Мы очень благодарны Фонду за помощь. Ценим оказанную сейчас поддержку, а также скорую реакцию в начале марта, когда Международный валютный фонд выделил дополнительное финансирование в сумме $1,4 млрд. Мы также надеемся на скорейшее начало работы над новой полноценной программой МВФ для Украины", – подчеркнул Глава НБУ Кирилл Шевченко.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.

Последняя программа, по которой Украина сотрудничала с МВФ до начала полномасштабного вторжения РФ, – программа stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.

До конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд, заявлял в июле глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Как пишет "Интерфакс-Украина", советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в конце августа сообщил, что Киев предлагает меньший размер программы ($5 млрд на 18 месяцев), ожидая, что она станет "якорем" для привлечения от других партнеров $15–20 млрд.

Теги: Украина, МВФ, НБУ, помощь, транш, финансы, финансирование, соглашение, сотрудничество, Кирилл Шевченко
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