МВФ сменил главу миссии в Украине

"Господин Грей имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках", – говорится в сообщении.

Новый руковолитель начнет исполнять обязанности в Киеве с 20 сентября.

Агентство Bloomberg пишет, что Грей занимал пост главы миссии в Ираке с 2018-го по 2020 год.

Предыдущая глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Холлар работала на этой должности с мая 2020 года.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.

Последняя программа, по которой Украина сотрудничала с МВФ до начала полномасштабного вторжения РФ, – программа stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.