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ПОЛИТИКА

МВФ сменил главу миссии в Украине

Украина сотрудничает с МВФ 30 лет
Украина сотрудничает с МВФ 30 лет
Фото: EPA

Международный валютный фонд назначил новым главой своей миссии в Украине гражданина Великобритании Гэвина Грея. Об этом 14 сентября говорится пресс-релизе, который есть в распоряжении редакции “ГОРДОН“.

"Господин Грей имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках", – говорится в сообщении.

Новый руковолитель начнет исполнять обязанности в Киеве с 20 сентября.

Агентство Bloomberg пишет, что Грей занимал пост главы миссии в Ираке с 2018-го по 2020 год.

Предыдущая глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Холлар работала на этой должности с мая 2020 года.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ 30 лет. За это время страна получила по 13 разным программам $37 млрд поддержки от Фонда.

Последняя программа, по которой Украина сотрудничала с МВФ до начала полномасштабного вторжения РФ, – программа stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагалось выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Второй транш – почти на $700 млн – Украина получила в ноябре 2021-го.

После начала полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года Украина обратилась к МВФ с запросом о получении чрезвычайного финансирования через инструмент быстрого финансирования, в марте МВФ утвердил выделение $1,4 млрд срочной помощи Украине, сотрудничество по программе stand-by было отменено.

До конца года Украина хочет заключить новое соглашение с МВФ о программе на сумму от $15 млрд до $20 млрд, заявлял в июле глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Как пишет "Интерфакс-Украина", советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в конце августа сообщил, что Киев предлагает меньший размер программы ($5 млрд на 18 месяцев), ожидая, что она станет "якорем" для привлечения от других партнеров $15–20 млрд.

Теги: Украина, Великобритания, МВФ, Гэвин Грей
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