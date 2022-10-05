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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США заявили, что Украине предстоят решающие бои на юге до наступления зимы – Financial Times

Военные чиновники и аналитики заявили, что Украина может освободить Херсон с середины ноября
Военные чиновники и аналитики заявили, что Украина может освободить Херсон с середины ноября
Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

США предупредили, что Украине предстоит решающая битва за возвращение территорий на юге страны до того, как наступит зима, если она хочет лишить Россию шанса укрепить свое влияние в регионе. Об этом 5 октября сообщило Financial Times, ссылаясь на официальных лиц США.

В последние дни Вооруженные силы Украины добились быстрых успехов на фронтах. В Пентагоне заявили, что Киев должен "использовать свой импульс", чтобы оттеснить российских оккупантов, занимающих стратегические районы на юге Украины.

По словам члена комитета Сената США по иностранным делам, сенатора-демократа от штата Коннектикут Криса Мерфи, Украине нужно продолжать использовать свое преимущество. Он отметил, что катастрофа для Украины заключается в том, что Россия перекрывает доступ к воде от Мариуполя до Одессы. Источником "жизненной силы Украины" является именно ее доступ к Одессе, поэтому для ВСУ, заявил Мерфи, важно быть в "наступательной позиции, а не только в оборонительной" на юге.

Высокопоставленный военный представитель США сказал Financial Times, что если можно будет контролировать Херсон, то можно и помешать россиянам добраться до Одессы. При этом военные чиновники и аналитики заявили, что Украина может освободить Херсон с середины ноября.

Кроме этого, официальные лица США заявили, что украинским силам необходимо отбить юг у россиян до зимы, поскольку земля в регионе не промерзала в течение последних трех лет – это означает, что "местность скоро станет очень грязной".

В этих условиях обеим сторонам, пишет газета, будет трудно маневрировать, что вынудит их оставаться на основных дорогах, где они будут незащищены. По словам официальных лиц и аналитиков, грязь дает преимущество тем, кто защищает территорию, поскольку им не нужно перемещаться по суше.

При этом в США говорят о том, что, несмотря на низкий моральный дух россиян, Москва укрепила свои позиции на юге Украины, что делает любое наступление ВСУ более сложным.

Представитель НАТО заявил, что россиянам потребовалось много усилий и времени, чтобы окопаться немного иначе, чем на востоке Украины. По его словам, ВСУ потребуется "подавляющая сила, чтобы проникнуть туда".

Однако представитель министерства обороны США отметил, что российские войска испытывают трудности с инфраструктурой и материально-техническим обеспечением, необходимыми для доставки грузов в преддверии зимы, поэтому в Украине могут использовать это в своих интересах.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

7 сентября экс-глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкан заявил, что ВСУ до зимы украинцы могут деоккупировать весь правый берег Днепра, включая Херсон. По его словам, российские оккупанты испытывают большие трудности в обеспечении.

9 сентября заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер отметила, что украинское контрнаступление, начавшееся в Херсонской области, показало, что украинцы "творчески" интегрируют военный потенциал, предоставленный США и другими союзниками.

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