Зеленский рассказал об "очень положительном" разговоре со Столтенбергом о евроатлантической интеграции Украины

Зеленский назвал разговор с генсеком НАТО "очень положительным".

"Поблагодарил его за поддержку. Скоординировали наши ближайшие совместные шаги и взаимодействие", – отметил он.

По сообщению Зеленского в Twitter, обсуждался вопрос евроатлантической интеграции Украины.

"Скоординировали дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины", – написал он по итогам разговора.

Столтенберг в Twitter сообщил, что хвалил украинцев за храбрость при освобождении оккупированных территорий.

"Россия должна остановить начатую ею войну. НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется", – добавил он.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

2 октября пресс-служба президента Польши опубликовала совместное заявление глав государств Центральной и Восточной Европы, в котором президенты девяти стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс.

4 октября Офис президента Украины сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.