Генсек НАТО получил заявку Украины о вступлении в Альянс – Офис президента

Следующий этап – обсуждение заявки на уровне послов стран блока в Брюсселе, отметил он.

"За это короткое время уже начали приходить реакции стран-членов НАТО. 2 октября президенты девяти стран, это Эстонии Латвии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Черногории опубликовали заявления, в котором заявили, что поддерживают решение Бухарестского саммита по поводу Украины. Напомню решение Бухарестского саммита 2008 года по поводу Украины заключалось в том, что Украина станет членом НАТО", – сказал Жовква.

Он отметил, что путь к НАТО за ускоренной процедур означает, что Украина надеется стать членом Альянса без плана действий, который является обязательным элементом. Он добавил, президент ведет переговоры с представителями стран-членов Альянса о том, чтобы заявка приобрела "практическое рассмотрение".