Генсек НАТО получил заявку Украины о вступлении в Альянс – Офис президента

Следующий этап – обсуждение заявки на уровне послов стран блока в Брюсселе, отметил он.
"За это короткое время уже начали приходить реакции стран-членов НАТО. 2 октября президенты девяти стран, это Эстонии Латвии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Черногории опубликовали заявления, в котором заявили, что поддерживают решение Бухарестского саммита по поводу Украины. Напомню решение Бухарестского саммита 2008 года по поводу Украины заключалось в том, что Украина станет членом НАТО", – сказал Жовква.
Он отметил, что путь к НАТО за ускоренной процедур означает, что Украина надеется стать членом Альянса без плана действий, который является обязательным элементом. Он добавил, президент ведет переговоры с представителями стран-членов Альянса о том, чтобы заявка приобрела "практическое рассмотрение".
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
2 октября пресс-служба президента Польши опубликовала совместное заявление глав государств Центральной и Восточной Европы, в котором президенты девяти стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс.