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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов прокомментировал, при каких условиях войска НАТО могут войти на территорию Украины

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30 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину в борьбе против РФ "столько, сколько будет нужно"
30 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину в борьбе против РФ "столько, сколько будет нужно"
Фото: depositphotos.com

Войска стран НАТО могут войти на территорию Украины исключительно для того, чтобы взять под охрану ядерные объекты. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Добивать [российских оккупантов] они не будут. Но войти могут. При условии, если, допустим, ООН начнет решать вопросы ядерной безопасности, и по мандату ООН они могут взять наши ядерные объекты под охрану. Такой вариант, кстати, рассматривался, когда [президент РФ Владимир] Путин начинал шантаж с Запорожской атомной станцией", – сказал Жданов.

По его словам, в прямое боевое столкновение с войсками РФ, которые зашли в Украину, военные НАТО никогда не пойдут.

"Почему? Потому что автоматически война превращается в мировую. Что и требуется Путину. И переговорный процесс тогда уже будет идти не на уровне Киева и Москвы, а Москвы, Вашингтона, Парижа, Берлина... То, чего он хочет, – вернуться на олимп мировой политики и сказать: "Ребята, ну, теперь давайте договариваться. Я же миротворец". Он всегда об этом говорит", – подчеркнул Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Страны НАТО предоставляют Украине оборонную помощь, в том числе поставляют тяжелое вооружение и боеприпасы.

30 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является участником войны России против Украины, но будет поддерживать Украину в борьбе против агрессора "столько, сколько будет нужно".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, переговоры, война России против Украины, Олег Жданов
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