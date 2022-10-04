Жданов прокомментировал, при каких условиях войска НАТО могут войти на территорию Украины

30 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину в борьбе против РФ "столько, сколько будет нужно" Фото: depositphotos.com

"Добивать [российских оккупантов] они не будут. Но войти могут. При условии, если, допустим, ООН начнет решать вопросы ядерной безопасности, и по мандату ООН они могут взять наши ядерные объекты под охрану. Такой вариант, кстати, рассматривался, когда [президент РФ Владимир] Путин начинал шантаж с Запорожской атомной станцией", – сказал Жданов.

По его словам, в прямое боевое столкновение с войсками РФ, которые зашли в Украину, военные НАТО никогда не пойдут.

"Почему? Потому что автоматически война превращается в мировую. Что и требуется Путину. И переговорный процесс тогда уже будет идти не на уровне Киева и Москвы, а Москвы, Вашингтона, Парижа, Берлина... То, чего он хочет, – вернуться на олимп мировой политики и сказать: "Ребята, ну, теперь давайте договариваться. Я же миротворец". Он всегда об этом говорит", – подчеркнул Жданов.

Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный. Читайте полную версию интервью

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