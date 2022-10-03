Министр обороны Литвы заявил, что переговоры о вступлении Украины в НАТО нужно начинать уже сейчас, несмотря на войну

По его словам, формальные процедуры по приему Украины в Альянс должны стартовать, "несмотря на войну".
Анушаускас отметил, что оккупация пятой части территории Украины вернула страну на передовые позиции в вопросе подачи заявки на членство в НАТО.
"Литва поддерживает политику открытых дверей, поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку, даже если это кажется труднодостижимой целью", – сказал литовский министр.
Он подчеркнул, что страны Запада не могут больше оставаться на той же позиции, что и до войны, – уже сейчас нужно повышать гарантии безопасности для Украины.
"Самое главное – это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран – согласие о том, что эту страну можно принять в НАТО и сам процесс должен начаться независимо от войны", – резюмировал Анушаускас.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
По итогам саммита НАТО в Мадриде, который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
В конце августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Украина подала заявку в НАТО в ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории, отметили в МИД 1 октября.
2 октября пресс-служба президента Польши опубликовала совместное заявление глав государств Центральной и Восточной Европы, в котором президенты девяти стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс.