Министр обороны Литвы заявил, что переговоры о вступлении Украины в НАТО нужно начинать уже сейчас, несмотря на войну

Анушаускас: Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку, даже если это кажется труднодостижимой целью Фото: ЕРА

По его словам, формальные процедуры по приему Украины в Альянс должны стартовать, "несмотря на войну".

Анушаускас отметил, что оккупация пятой части территории Украины вернула страну на передовые позиции в вопросе подачи заявки на членство в НАТО.

"Литва поддерживает политику открытых дверей, поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку, даже если это кажется труднодостижимой целью", – сказал литовский министр.

Он подчеркнул, что страны Запада не могут больше оставаться на той же позиции, что и до войны, – уже сейчас нужно повышать гарантии безопасности для Украины.

"Самое главное – это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран – согласие о том, что эту страну можно принять в НАТО и сам процесс должен начаться независимо от войны", – резюмировал Анушаускас.