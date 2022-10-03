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Вступление Украины в НАТО поддерживают 83% украинцев, это исторический максимум – опрос

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В июне этого года вступление в Альянс поддерживали 76% украинцев
В июне этого года вступление в Альянс поддерживали 76% украинцев
Фото: depositphotos.com

Вступление Украины в НАТО поддерживают 83% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 3 октября.

Против членства Украины в Альянсе на референдуме проголосовали бы 4% опрошенных. Еще 9% респондентов не стали бы принимать в нем участия.

Как отмечают социологи, нынешний уровень поддержки инициативы вступления Украины в НАТО – самый высокий за всю историю наблюдений.

"В июне 2022 года поддерживали вступление в Альянс 76% [украинцев]. В отличие от вступления в ЕС, вступление в НАТО несколько осторожнее воспринимается жителями востока страны (69% – за вступление, 9% – против, 17% – не пришли бы на голосование). Несмотря на это, по сравнению с предыдущим опросом, динамика в поддержке вступления в Альянс среди жителей этого макрорегиона очень положительная (в июне "за" – 55%, "против" – 20%, не пришли бы голосовать – 22%)", – говорится в сообщении.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 1–2 октября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде, который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Украина подала заявку в НАТО в ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории, отметили в МИД 1 октября.

2 октября пресс-служба президента Польши опубликовала совместное заявление глав государств Центральной и Восточной Европы, в котором президенты девяти стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс.

Теги: Украина, НАТО, рейтинг, соцопрос, украинцы, война России против Украины, членство
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