Вступление Украины в НАТО поддерживают 83% украинцев, это исторический максимум – опрос

В июне этого года вступление в Альянс поддерживали 76% украинцев Фото: depositphotos.com

Против членства Украины в Альянсе на референдуме проголосовали бы 4% опрошенных. Еще 9% респондентов не стали бы принимать в нем участия.

Как отмечают социологи, нынешний уровень поддержки инициативы вступления Украины в НАТО – самый высокий за всю историю наблюдений.

"В июне 2022 года поддерживали вступление в Альянс 76% [украинцев]. В отличие от вступления в ЕС, вступление в НАТО несколько осторожнее воспринимается жителями востока страны (69% – за вступление, 9% – против, 17% – не пришли бы на голосование). Несмотря на это, по сравнению с предыдущим опросом, динамика в поддержке вступления в Альянс среди жителей этого макрорегиона очень положительная (в июне "за" – 55%, "против" – 20%, не пришли бы голосовать – 22%)", – говорится в сообщении.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 1–2 октября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.