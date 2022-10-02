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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президенты девяти стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс и призвали союзников увеличить поставки вооружения для ВСУ

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Президенты девяти стран заявили, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины
Президенты девяти стран заявили, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины
Фото: ЕРА

Президенты девяти стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств Центральной и Восточной Европы, которое 2 октября опубликовала пресс-служба президента Польши.

Документ подписали президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии.

Главы государств, которые посетили Украину и лично увидели последствия российской агрессии, заявили, что "не могут молчать перед лицом вопиющего нарушения РФ международного права". Они подчеркнули, что никогда не признают попытки России аннексировать украинские территории и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине", – сказано в заявлении.

Также президенты отметили, что все причастные к российской агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде, который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Украина подала заявку в НАТО в ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории, отметили в МИД 1 октября.

Теги: Украина, НАТО, оккупация, вооружение, аннексия, ВСУ, война России против Украины, членство
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