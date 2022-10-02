Президенты девяти стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс и призвали союзников увеличить поставки вооружения для ВСУ

Президенты девяти стран заявили, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины Фото: ЕРА

Документ подписали президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии.

Главы государств, которые посетили Украину и лично увидели последствия российской агрессии, заявили, что "не могут молчать перед лицом вопиющего нарушения РФ международного права". Они подчеркнули, что никогда не признают попытки России аннексировать украинские территории и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины. Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий и призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине", – сказано в заявлении.

Также президенты отметили, что все причастные к российской агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом.

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Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.