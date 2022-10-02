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"На пути в Брюссель". Стефанишина заявила, что заявка Украины в НАТО в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса

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Стефанчук, Зеленский и Шмыгаль обосновывают подачу заявки Украины на членство в НАТО именно сейчас "срочностью ситуации", отметила Стефанишина
Стефанчук, Зеленский и Шмыгаль обосновывают подачу заявки Украины на членство в НАТО именно сейчас "срочностью ситуации", отметила Стефанишина
Фото: president.gov.ua

Заявка Украины о вступлении в Североатлантический союз в ближайшее время поступит в штаб-квартиру НАТО.

Об этом 1 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Обращение уже на пути в Брюссель (Бельгия), все уже оформлено, оно уже в ближайшее время… поступит в штаб-квартиру и в страны-союзники, – отметила вице-премьер. – Важно, что мы в этом обращении – президент [Владимир Зеленский], спикер [Руслан Стефанчук] и премьер-министр [Денис Шмыгаль] – обосновывают подачу заявки на членство именно сейчас срочностью ситуации и экстраординарными событиями мирового масштаба, требующими экстраординарных решений".

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Украина подала заявку в НАТО в ответ на "юридически ничтожны" попытки РФ аннексировать ее территории, отметили в МИД 1 октября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

Теги: Россия, Украина, НАТО, аннексия, угрозы, война России против Украины, вице-премьер, вступ, членство, Кабмин, обращение, Ольга Стефанишина
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