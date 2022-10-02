"На пути в Брюссель". Стефанишина заявила, что заявка Украины в НАТО в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса

Стефанчук, Зеленский и Шмыгаль обосновывают подачу заявки Украины на членство в НАТО именно сейчас "срочностью ситуации", отметила Стефанишина Фото: president.gov.ua

Об этом 1 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Обращение уже на пути в Брюссель (Бельгия), все уже оформлено, оно уже в ближайшее время… поступит в штаб-квартиру и в страны-союзники, – отметила вице-премьер. – Важно, что мы в этом обращении – президент [Владимир Зеленский], спикер [Руслан Стефанчук] и премьер-министр [Денис Шмыгаль] – обосновывают подачу заявки на членство именно сейчас срочностью ситуации и экстраординарными событиями мирового масштаба, требующими экстраординарных решений".

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Украина подала заявку в НАТО в ответ на "юридически ничтожны" попытки РФ аннексировать ее территории, отметили в МИД 1 октября.

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