Символично, что заявление Украины о вступлении в НАТО подано в годовщину геноцида в Бабьем Яру – Виктор Пинчук

"Исторически важно и символично, что заявка Украины на вступление в Альянс подана именно сегодня – в годовщину геноцида в Бабьем Яру и в момент фактической легализации нового геноцида. От такой заявки просто нельзя отмахнуться, ее нельзя утопить в бюрократических отговорках и проволочках. Слишком обязывает и страшное прошлое, и опасное настоящее. Зло нужно остановить. Решительно. Немедленно. Вместе", – сказал Пинчук.

Он отметил, что 29-го и 30 сентября 1941 года "мир и Украина изменились навсегда", когда в Бабьем Яру гитлеровцы "совершили невиданное до того преступление, методично убив десятки тысяч украинских евреев – просто за то, что они родились такими, какими родились", и "мир никак не ответил".

"29-го и 30 сентября уже сейчас в 2022 году совершается преступление, невиданное по наглости и цинизму. Терпя унизительные поражения на поле боя, Россия разыгрывает фарс "присоединения" украинских земель, которые успела захватить в самые первые, шоковые дни полномасштабного вторжения. Под дулами автоматов на оккупированных территориях проведены псевдореферендумы", – подчеркнул Пинчук.

Происходящее он считает не "просто захватом территорий суверенного государства, полностью попирающим нормы мирового порядка".

"Рашистская оккупация ведет к настоящему геноциду. Речь не только о потрясших мир военных преступлениях. На оккупированных территориях у украинцев пытаются отнять их идентичность. Их объявляют русскими – против их воли, насильно. Их лишают законных и привычных свобод, загоняя в тиски полицейского государства", – заявил бизнесмен.

По его словам, "эти два дня снова ставят цивилизованный мир перед испытанием".

"Я уверен, что он его выдержит, мировой порядок устоит. Чтобы цепная реакция безнаказанности и беспредела не пошла по планете, для начала агрессор должен получить самый быстрый и самый жесткий ответ в виде новых санкций, а сражающаяся Украина – еще более современное, дальнобойное и мощное оружие. Как можно больше и как можно быстрее. Одновременно необходимо форсировать решение по-настоящему стратегических вопросов – в первую очередь ускоренное рассмотрение нашей заявки на членство в Евросоюзе и предметное обсуждение присоединения Украины к НАТО", – объяснил Пинчук.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

30 сентября 2022 года на фоне попытки Кремля аннексировать новые территории Украины президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.