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Символично, что заявление Украины о вступлении в НАТО подано в годовщину геноцида в Бабьем Яру – Виктор Пинчук

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Пинчук: Терпя унизительные поражения на поле боя, Россия разыгрывает фарс "присоединения"
Пинчук: Терпя унизительные поражения на поле боя, Россия разыгрывает фарс "присоединения"
Фото: Victor Pinchuk Foundation / Fаcebook

То, что украинские власти объявили о подаче заявления на вступление в НАТО в памятный день трагедии в Бабьем Яру, – символично, заявил в пятницу украинский бизнесмен и меценат Виктор Пинчук, его процитировал в Fаcebook Фонд Пинчука.

"Исторически важно и символично, что заявка Украины на вступление в Альянс подана именно сегодня – в годовщину геноцида в Бабьем Яру и в момент фактической легализации нового геноцида. От такой заявки просто нельзя отмахнуться, ее нельзя утопить в бюрократических отговорках и проволочках. Слишком обязывает и страшное прошлое, и опасное настоящее. Зло нужно остановить. Решительно. Немедленно. Вместе", – сказал Пинчук.

Он отметил, что 29-го и 30 сентября 1941 года "мир и Украина изменились навсегда", когда в Бабьем Яру гитлеровцы "совершили невиданное до того преступление, методично убив десятки тысяч украинских евреев – просто за то, что они родились такими, какими родились", и "мир никак не ответил".

"29-го и 30 сентября уже сейчас в 2022 году совершается преступление, невиданное по наглости и цинизму. Терпя унизительные поражения на поле боя, Россия разыгрывает фарс "присоединения" украинских земель, которые успела захватить в самые первые, шоковые дни полномасштабного вторжения. Под дулами автоматов на оккупированных территориях проведены псевдореферендумы", – подчеркнул Пинчук.

Происходящее он считает не "просто захватом территорий суверенного государства, полностью попирающим нормы мирового порядка".

"Рашистская оккупация ведет к настоящему геноциду. Речь не только о потрясших мир военных преступлениях. На оккупированных территориях у украинцев пытаются отнять их идентичность. Их объявляют русскими – против их воли, насильно. Их лишают законных и привычных свобод, загоняя в тиски полицейского государства", – заявил бизнесмен.

По его словам, "эти два дня снова ставят цивилизованный мир перед испытанием".

"Я уверен, что он его выдержит, мировой порядок устоит. Чтобы цепная реакция безнаказанности и беспредела не пошла по планете, для начала агрессор должен получить самый быстрый и самый жесткий ответ в виде новых санкций, а сражающаяся Украина – еще более современное, дальнобойное и мощное оружие. Как можно больше и как можно быстрее. Одновременно необходимо форсировать решение по-настоящему стратегических вопросов – в первую очередь ускоренное рассмотрение нашей заявки на членство в Евросоюзе и предметное обсуждение присоединения Украины к НАТО", – объяснил Пинчук.

https://www.facebook.com/VictorPinchukFoundation/posts/pfbid0LkxxpUzLjEUkMTiMvTauTdAYuZBUsgkc9bhgUYP8SzVxC45cXruYmRzYg46iCsdjl

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

30 сентября 2022 года на фоне попытки Кремля аннексировать новые территории Украины президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковостиНа протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

Теги: Россия, НАТО, Виктор Пинчук, оккупация, аннексия, геноцид, Бабий Яр, присоединение, членство, бизнесмен
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