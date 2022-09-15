Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны

Первый этап проекта Regeneration охватит 20 терапевтов и около 600 участников-бенефициаров Фото: depositphotos.com

Готовить украинских специалистов для психологической поддержки и восстановления ментального здоровья украинских женщин во время и после войны будут международные специалисты из девяти стран.

"Наша задача – восстановить ресурс женщин, позаботиться об их ментальном здоровье, которое повлияет на возможность реализовать свой собственный потенциал. Потому что в будущем это поможет Украине в ее восстановлении", – считает Елена Пинчук.

Кураторами проекта являются австралийский психолог Алан Ричардсон и его украинская коллега Оксана Королович.

"Работу с последствиями травм обычно начинают после завершения острой фазы военного конфликта. Но в Украине сейчас впервые в мире благодаря современному подходу и развитию технологий практикуется уникальный формат, уже работающий непосредственно во время войны", – отметил Ридчардсон.

Первый этап проекта охватит 20 терапевтов и около 600 участников-бенефициаров проекта, которым помогут трансформировать последствия травмы, полученной во время войны.

Новые навыки психологического восстановления позволят участникам стабилизировать и улучшить эмоциональное состояние, повысить креативность и работоспособность, чтобы приобщиться к активной социально-экономической жизни и восстановлению Украины, отмечается в публикации.