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15 сентября, 2022
 
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Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны

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Первый этап проекта Regeneration охватит 20 терапевтов и около 600 участников-бенефициаров
Первый этап проекта Regeneration охватит 20 терапевтов и около 600 участников-бенефициаров
Фото: depositphotos.com

Фонд Елены Пинчук совместно с общественной организацией "Институт процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды" инициировал проект Regeneration, в рамках которого будет проводиться подготовка специалистов по оказанию психологической поддержки, чтобы помочь как можно большему количеству женщин, пострадавших от войны и ставших свидетелями тяжелых событий. Об этом сообщается на странице благотворительного фонда Елены Пинчук в Facebook.

Готовить украинских специалистов для психологической поддержки и восстановления ментального здоровья украинских женщин во время и после войны будут международные специалисты из девяти стран. 

"Наша задача – восстановить ресурс женщин, позаботиться об их ментальном здоровье, которое повлияет на возможность реализовать свой собственный потенциал. Потому что в будущем это поможет Украине в ее восстановлении", – считает Елена Пинчук.

Кураторами проекта являются австралийский психолог Алан Ричардсон и его украинская коллега Оксана Королович.

"Работу с последствиями травм обычно начинают после завершения острой фазы военного конфликта. Но в Украине сейчас впервые в мире благодаря современному подходу и развитию технологий практикуется уникальный формат, уже работающий непосредственно во время войны", – отметил Ридчардсон.

Первый этап проекта охватит 20 терапевтов и около 600 участников-бенефициаров проекта, которым помогут трансформировать последствия травмы, полученной во время войны.

Новые навыки психологического восстановления позволят участникам стабилизировать и улучшить эмоциональное состояние, повысить креативность и работоспособность, чтобы приобщиться к активной социально-экономической жизни и восстановлению Украины, отмечается в публикации.

https://www.facebook.com/olenapinchukfoundation/posts/pfbid0LLiH8neMqTww5N6W9eb89z8cpN7CY2ZEUdVGiosNGYwUaVwVnrDqbFd5tfvWyDFrl

Теги: война России против Украины, Елена Пинчук, психолог
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