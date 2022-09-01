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01 сентября, 2022
 
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Что делать тем, кто хочет вернуться в Украину, но боится. Советы психолога

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чтобы принять решение, возвращаться ли в Украину, нужно взвесить все за и против
Чтобы принять решение, возвращаться ли в Украину, нужно взвесить все за и против
Фото: depositphotos.com

После полномасштабного нападения РФ на Украину многие украинцы выехали за границу. На седьмом месяце войны тоска по Родине для многих из них стала еще острее. Тем не менее страх не всем позволяет вернуться. Что делать в такой ситуации, когда покинуть место эвакуации хочется, но решение принять так и не удается, рассказала практикующий психолог и телеведущая Юлия Зорий. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба канала ICTV.

"Жизнь за границей – это испытание, которое по силам не каждому, потому что все мы разные, по-разному реагируем на преодоление трудностей. И часть переселенцев уже вернулась домой. Как бы ни было страшно и опасно в Украине, но дома им легче, чем за границей. Вполне нормально бояться вернуться в страну, где идет война, есть обстрелы, каждый день гибнут люди и ни один город не застрахован от взрывов. Учитывая все ужасы, которые люди пережили, выезжая из Украины, их тревога абсолютно оправдана", – отметила Зорий.

Она подчеркнула, что страх – это механизм защиты, заложенный в нас как базовая настройка. По ее мнению, страх невозможно вычеркнуть, просто сказав: "Не бойся".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Важно принять страх, чтобы его сбалансировать – поставить что-нибудь в противовес. Нужно спросить себя откровенно: "А чего именно я боюсь?" Ответом может быть: попасть под обстрел; услышать сирену и бежать в укрытие; страх дороги в случае экстренного выезда за границу.

Напротив каждого пункта следует написать вариант действий. К примеру, если вы боитесь сирены, сигнализирующей об опасности, нужно узнать, где есть ближайшее укрытие, и предложить близким спускаться туда вместе.

Нужно делиться эмоциями с близкими, которые вас поддерживают. Это поможет разгрузить психику.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Чтобы принять решение, возвращаться ли в Украину, нужно взвесить все за и против. Если ценность желания вернуться, несмотря на все опасности, выше боязни, следует принять определенное решение. Если же страх слишком велик, лучше пока остаться в более безопасном месте.

"Никто из нас не знает, когда закончится война и когда можно будет возвращаться домой. Есть неопределенность, которую следует принять. Так же и страх. Если примете его как составляющую нашей жизни, он перестанет быть единственным влияющим на вас фактором. Вы получите свободу выбора и возможность противопоставить страху действия", – отметила Зорий.

Теги: Украина, война, эвакуация, переселенцы, украинцы, телеведущая, советы, психолог, Юлия Зорий
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