Что делать тем, кто хочет вернуться в Украину, но боится. Советы психолога

Чтобы принять решение, возвращаться ли в Украину, нужно взвесить все за и против Фото: depositphotos.com

"Жизнь за границей – это испытание, которое по силам не каждому, потому что все мы разные, по-разному реагируем на преодоление трудностей. И часть переселенцев уже вернулась домой. Как бы ни было страшно и опасно в Украине, но дома им легче, чем за границей. Вполне нормально бояться вернуться в страну, где идет война, есть обстрелы, каждый день гибнут люди и ни один город не застрахован от взрывов. Учитывая все ужасы, которые люди пережили, выезжая из Украины, их тревога абсолютно оправдана", – отметила Зорий.

Она подчеркнула, что страх – это механизм защиты, заложенный в нас как базовая настройка. По ее мнению, страх невозможно вычеркнуть, просто сказав: "Не бойся".

Фото: depositphotos.com

Важно принять страх, чтобы его сбалансировать – поставить что-нибудь в противовес. Нужно спросить себя откровенно: "А чего именно я боюсь?" Ответом может быть: попасть под обстрел; услышать сирену и бежать в укрытие; страх дороги в случае экстренного выезда за границу.

Напротив каждого пункта следует написать вариант действий. К примеру, если вы боитесь сирены, сигнализирующей об опасности, нужно узнать, где есть ближайшее укрытие, и предложить близким спускаться туда вместе.

Нужно делиться эмоциями с близкими, которые вас поддерживают. Это поможет разгрузить психику.

Фото: depositphotos.com

Чтобы принять решение, возвращаться ли в Украину, нужно взвесить все за и против. Если ценность желания вернуться, несмотря на все опасности, выше боязни, следует принять определенное решение. Если же страх слишком велик, лучше пока остаться в более безопасном месте.

"Никто из нас не знает, когда закончится война и когда можно будет возвращаться домой. Есть неопределенность, которую следует принять. Так же и страх. Если примете его как составляющую нашей жизни, он перестанет быть единственным влияющим на вас фактором. Вы получите свободу выбора и возможность противопоставить страху действия", – отметила Зорий.