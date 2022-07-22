Что делать, если близкие отказываются эвакуироваться из горячих точек. Советы психолога

"Очень важно принять тот факт, что вы не можете отвечать за решения других людей, как бы вам этого ни хотелось. Все, что в ваших силах, – попытаться убедить, почему им важно временно выехать из опасных мест. Подобрать нужные слова, аргументы, объяснить, какой будет их жизнь вне дома, сколько приблизительно этот вынужденный переезд будет продолжаться, и так далее. Это то, что вы можете сделать", – отметила психолог.

Зорий посоветовала прислушаться к мнению своих близких и узнать их аргументы отказа от эвакуации, понять, осознают ли они все риски, оставаясь дома. По ее мнению, стоит поделиться с родственниками своими эмоциями и переживаниями.

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"Скажите откровенно, что вас очень пугает эта ситуация и вы хотите помочь, потому что любите и цените их. Но если вам не удалось убедить их, то как бы вы ни сердились и ни печалились от этого, придется принять их выбор. Ведь взрослые люди самостоятельно несут ответственность за свою жизнь. Вы физически не можете контролировать и отвечать за всех. Это невозможно. У них есть свое мнение и право на ошибку. Да, она может стоить жизни. Но это их решение, на которое вы не можете повлиять, как бы ни старались", – отметила Зорий.

Психолог подчеркнула, что важно сохранять связь, звонить, общаться, поддерживать друг друга, помогать по возможности. Полезно обеспечить родственникам безопасность и позаботиться об оказании им медицинской помощи, если она понадобится.

Необходимо продумать, как в случае экстренной необходимости эвакуировать родных из горячей точки и кто бы мог в этом помочь.

"Во-первых, такая помощь действительно может понадобиться, а у вас уже будет понимание, как действовать и к кому обращаться. Во-вторых, это поможет вам успокоиться. Когда вы знаете, что хотя бы частично можете повлиять на ситуацию и в нужный момент помочь, это облегчит ваши страдания", – объяснила Зорий.

Фото: depositphotos.com

Она акцентировала внимание на том, что не стоит упрекать себя и изводить чувством вины. Важно понять, что решения других людей – это их ответственность. Психолог добавила, что бывают случаи насильственной эвакуации.

"Отдельно скажу, что силовой способ мы не рассматриваем. То есть когда вы вывозите "бабушек-дедушек" и других родственников насильно. Хотя для кого-то этот вариант приемлем и становится не слишком травматичным, потому что в конце концов все остаются довольны. Но здесь каждый выбирает свое", – сказала она.