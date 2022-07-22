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Что делать, если близкие отказываются эвакуироваться из горячих точек. Советы психолога

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Психолог отметила, что важно принять факт: вы не можете отвечать за решения других людей
Психолог отметила, что важно принять факт: вы не можете отвечать за решения других людей
Фото: depositphotos.com

В украинских городах и населенных пунктах, ставших горячими точками во время войны России против Украины, все еще остается гражданское население. Люди оказываются не готовыми покидать свои дома, невзирая на опасность и уговоры близких. Украинская телеведущая и психолог Юлия Зорий рассказала, как реагировать на отказ родных эвакуироваться. Об этом изданию "ГОРДОН" 22 июля сообщила пресс-служба ICTV.

"Очень важно принять тот факт, что вы не можете отвечать за решения других людей, как бы вам этого ни хотелось. Все, что в ваших силах, – попытаться убедить, почему им важно временно выехать из опасных мест. Подобрать нужные слова, аргументы, объяснить, какой будет их жизнь вне дома, сколько приблизительно этот вынужденный переезд будет продолжаться, и так далее. Это то, что вы можете сделать", – отметила психолог.

Зорий посоветовала прислушаться к мнению своих близких и узнать их аргументы отказа от эвакуации, понять, осознают ли они все риски, оставаясь дома. По ее мнению, стоит поделиться с родственниками своими эмоциями и переживаниями.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Скажите откровенно, что вас очень пугает эта ситуация и вы хотите помочь, потому что любите и цените их. Но если вам не удалось убедить их, то как бы вы ни сердились и ни печалились от этого, придется принять их выбор. Ведь взрослые люди самостоятельно несут ответственность за свою жизнь. Вы физически не можете контролировать и отвечать за всех. Это невозможно. У них есть свое мнение и право на ошибку. Да, она может стоить жизни. Но это их решение, на которое вы не можете повлиять, как бы ни старались", – отметила Зорий.

Психолог подчеркнула, что важно сохранять связь, звонить, общаться, поддерживать друг друга, помогать по возможности. Полезно обеспечить родственникам безопасность и позаботиться об оказании им медицинской помощи, если она понадобится.

Необходимо продумать, как в случае экстренной необходимости эвакуировать родных из горячей точки и кто бы мог в этом помочь.

"Во-первых, такая помощь действительно может понадобиться, а у вас уже будет понимание, как действовать и к кому обращаться. Во-вторых, это поможет вам успокоиться. Когда вы знаете, что хотя бы частично можете повлиять на ситуацию и в нужный момент помочь, это облегчит ваши страдания", – объяснила Зорий.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Она акцентировала внимание на том, что не стоит упрекать себя и изводить чувством вины. Важно понять, что решения других людей – это их ответственность. Психолог добавила, что бывают случаи насильственной эвакуации.

"Отдельно скажу, что силовой способ мы не рассматриваем. То есть когда вы вывозите "бабушек-дедушек" и других родственников насильно. Хотя для кого-то этот вариант приемлем и становится не слишком травматичным, потому что в конце концов все остаются довольны. Но здесь каждый выбирает свое", – сказала она.

Теги: Россия, Украина, эвакуация, война России против Украины, телеведущая, безопасность, интересное, советы, психолог, Юлия Зорий
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