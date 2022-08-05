Как учиться во время войны. Советы

Даже в тяжелые времена нужно уметь находить мотивацию к получению образования Фото: depositphotos.com

Мотивация

Необходимо дать себе четкий ответ на вопрос "для чего мне нужно учиться?". Если не удается найти субъективный ответ, можно найти глобальную цель – стремление отстроить страну. Нужно понять, что для развития в жизни необходимо образование.

Даже если из-за войны опускаются руки, стоит осознать, что жизнь идет и не нужно упускать время.

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Не перегружать себя

Не стоит сразу погружаться в учебу с головой. Начинайте с недолгих занятий и постепенно увеличивайте время.

Растратив все силы, можно долго восстанавливаться, поэтому нужно распределить свое время и ресурс так, чтобы энергия оставалась всегда.

Отдыхать

При ощущении нехватки сил не стоит заставлять себя. Нужно выделить время на отдых. Возможно, даже несколько дней. Как только организм восстановит ресурсы, вы сможете вернуться к учебе.

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Обеспечить наличие учебных материалов

Важно, чтобы информация находилась на удобном носителе.



Воздушная тревога заставляет отрываться от важных дел и отвлекает от учебного процесса. Но если материалы под рукой, можно продолжить изучать их в укрытии. Для этого нужно заранее загрузить учебные материалы в свой ноутбук, телефон или захватить учебник с собой.