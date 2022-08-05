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Как учиться во время войны. Советы

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Даже в тяжелые времена нужно уметь находить мотивацию к получению образования
Даже в тяжелые времена нужно уметь находить мотивацию к получению образования
Фото: depositphotos.com

Во время войны многие обыденные вещи отходят на второй план. Но жизнь продолжается. Поэтому стоит продолжать развиваться и получать образование. 17-летняя дочь украинского телеведущего Александра Педана Валерия поделилась лайфхаками для абитуриентов. Об этом изданию "ГОРДОН" 5 августа сообщила пресс-служба "Нового канала".

Мотивация

Необходимо дать себе четкий ответ на вопрос "для чего мне нужно учиться?". Если не удается найти субъективный ответ, можно найти глобальную цель – стремление отстроить страну. Нужно понять, что для развития в жизни необходимо образование. 

Даже если из-за войны опускаются руки, стоит осознать, что жизнь идет и не нужно упускать время.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Не перегружать себя

Не стоит сразу погружаться в учебу с головой. Начинайте с недолгих занятий и постепенно увеличивайте время.

Растратив все силы, можно долго восстанавливаться, поэтому нужно распределить свое время и ресурс так, чтобы энергия оставалась всегда.

Отдыхать

При ощущении нехватки сил не стоит заставлять себя. Нужно выделить время на отдых. Возможно, даже несколько дней. Как только организм восстановит ресурсы, вы сможете вернуться к учебе.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Обеспечить наличие учебных материалов

Важно, чтобы информация находилась на удобном носителе.

Воздушная тревога заставляет отрываться от важных дел и отвлекает от учебного процесса. Но если материалы под рукой, можно продолжить изучать их в укрытии. Для этого нужно заранее загрузить учебные материалы в свой ноутбук, телефон или захватить учебник с собой.

Теги: образование, абитуриенты, учебники, отдых, интересное, советы
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