Зеленский поблагодарил президентов стран, которые поддерживают членство Украины в НАТО

"Искренне благодарен нашим добрым соседям – странам Центральной и Восточной Европы – за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки РФ аннексировать территории Украины", – написал президент.

В твите он упомянул президента Эстонии Алара Кариса, президента Латвии Эгилса Левитса, президента Литвы Гитанаса Науседу, президента Северной Македонии Пендаровски, президента Черногории Мило Дукановича, президента Польши Анджея Дуду, президента Румынии Клауса Йоханниса, президента Словакии Зузану Чапутову и президента Чехии Милоша Земана.

Президенты указанных стран сегодня поддержали перспективу вступления Украины в НАТО. Они также подчеркнули, что никогда не признают попытки России аннексировать украинские территории и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме этого, лидеры призвали союзников существенно увеличить военную помощь Украине.

Щиро вдячний нашим добрим сусідам – країнам Центральної та Східної Європи – за підтримку членства * у @NATO й засудження спроби РФ анексувати території * . @AlarKaris @valstsgriba @GitanasNauseda @SPendarovski @predsjednik_cg @AndrzejDuda @KlausIohannis @ZuzanaCaputova #MilošZeman

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде, который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В конце августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина больше не нуждается в предоставлении плана действий относительно членства в НАТО и рассчитывает на полноправное членство в Альянсе.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Украина подала заявку в НАТО в ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории, отметили в МИД 1 октября.