Президент Болгарии отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО

"Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после разработки ясных параметров по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, которые должны быть приняты и применены обоими воюющими государствами", – говорится в сообщении.
Радев считает, что военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе "было обсуждено в рамках полного состава Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения стран – членов НАТО в войну".
Речь идет о заявлении, в котором девять президентов стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс 2 октября. Документ подписали президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
По итогам саммита НАТО в Мадриде, который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
30 сентября, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.