Президент Болгарии отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО

Румен Радев высказал опасения, что страны НАТО могут быть втянуты в войну с РФ Фото: EPA

"Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после разработки ясных параметров по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, которые должны быть приняты и применены обоими воюющими государствами", – говорится в сообщении.

Радев считает, что военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе "было обсуждено в рамках полного состава Североатлантического совета и не приводило к риску прямого вовлечения стран – членов НАТО в войну".

Речь идет о заявлении, в котором девять президентов стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс 2 октября. Документ подписали президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии.