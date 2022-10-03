ГОРДОН
 
 
МИР

МИД Чехии призвал своих граждан покинуть Россию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Деятельность чешских посольств в РФ может быть ограничена
Деятельность чешских посольств в РФ может быть ограничена
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Чехии призывает своих граждан как можно скорее покинуть Россию. Об этом заявила пресс-служба министерства 3 октября.

"Ввиду продолжающегося военного вторжения Российской Федерации в Украину и возможной угрозы ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чешской Республики категорически предостерегает от поездок на территорию Российской Федерации",  говорится в заявлении.

Министерство призвало тех чехов, которые уже находятся в РФ и не хотят выезжать, быть осторожными, следить за достоверными СМИ и подготовить план аварийного выезда.

В ведомстве напомнили, что в связи с объявлением частичной мобилизации гражданам Чехии, которые также имеют российское гражданство, следует иметь в виду, что, находясь на территории РФ, они воспринимаются российскими властями прежде всего как граждане России. При этом РФ и посольство Чехии в Москве не могут обеспечить им должную, полную консульскую защиту.

Кроме этого, министерство предупредило, что из-за "напряженных отношений между Российской Федерацией и странами ЕС и НАТО" деятельность чешских посольств в РФ может быть ограничена.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

После объявления мобилизации министерства иностранных дел Болгарии, СШАПольши и Эстонии призвали своих граждан в кратчайшие сроки покинуть Россию.

Теги: Россия, Украина, посольство, война, гражданство, мобилизация, МИД Чехии, вторжение, война России против Украины, Российская Федерация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты
"Удвох би прогулятись нам без людей". Каменских показала фрагмент новой песни. В сети заметили, что Потап не лайкает ее посты
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного
  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке
  Свадебное обещание жене и две попытки развода. Мишель и Барак Обама отметили 30 лет в браке G
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы
"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Дорофеева без макияжа сделала селфи на кухне. Фото
Дорофеева без макияжа сделала селфи на кухне. Фото
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
Netflix планирует купить более 10 украинских фильмов
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото показала нижнее белье
"Чтобы почувствовать себя красивой, сексуальной и просто женщиной". Саливанчук на свежем фото показала нижнее белье
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь G
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Не хочу носить его фамилию". Жена Войтенко сообщила о разводе
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Красивая и очень сексуальная", "Божественная красота". Мейхер засветила фигуру в лесу
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
"Это тупо я на вечеринке". Dantes показал, как учит сына Кацуриной ходить
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Слышал, кто-то вякнул обо мне. Такого начитался". Потап после возвращения в Украину прокомментировал свое проживание за границей во время войны
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
"Это мой вид медитации". Каменских рассказала, чем до войны ей нравилось заниматься дома
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину (38754)
2
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (27296)
3
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем (22458)
4
"Как же вам к лицу", "Приятно видеть в новом образе". Данилко в день своего 49-летия снялся в новой кепке и вышиванке. Фото (15238)
5
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму (13480)
6
Букингемский дворец опубликовал первое официальное фото Чарльза III c женой, сыном и невесткой (13192)
7
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео (13138)
8
Потап заявил, что состоит в теробороне (12287)
 
 
 
 