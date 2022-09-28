США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

"21 сентября российское правительство начало мобилизацию своих граждан в вооруженные силы в поддержку вторжения в Украину. Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу", – указано в сообщении.

В связи с мобилизацией посольство рекомендует гражданам США отказаться от поездок в Россию, а тем, кто проживает или путешествует сейчас в РФ, немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе.