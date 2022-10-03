Кулеба впервые в истории украинской дипломатии отправился в турне в Африку. Уже встретился с президентом Сенегала

"Интересы Украины как проактивного и субъектного игрока находятся во всех регионах, включая Африку, Ближний Восток, Азию и Латинскую Америку. Именно поэтому во исполнение поручения президента Зеленского я отправился в первое в истории украинской дипломатии турне главы МИД Украины по странам Африки", – заявил Кулеба.

Министр подчеркнул: важно, чтобы в противостоянии российской агрессии Украину поддерживали не только наши традиционные союзники, но государства так называемого Глобального Юга. Как разъяснил Кулеба, это новый термин, обозначающий государства за пределами евроатлантического пространства: Азию, Африку, Латинскую Америку.

По наблюдениям Кулебы, большинство африканских партнеров сочувствуют Украине, но заняли позицию, которую можно описать словами "не наша война".

"Мы активно убеждаем их, что пересидеть эту войну не удастся никому, потому что российская агрессия против Украины является глобальной угрозой. Призываем африканских партнеров к реальным действиям в поддержку Украины и международной безопасности. Для этого используем два ключевых месседжа", – пояснил министр.

Первый: 24 февраля Россия атаковала не только Украину, но и международный порядок и Устав ООН. Если Путин восторжествует, его пример вдохновит всех в мире, кто хочет менять границы силой, захватывать чужие суверенные территории.

"В Африке, как и других регионах, хватает подобных проблем. Если можно России, то почему нельзя другим? Лучше помочь Украине сегодня и защитить международный мир, безопасность и территориальную целостность всех", – пишет Кулеба.

Второй аргумент: Россия шантажирует Африку и другие регионы голодом, чтобы добиться своих империалистических целей.

"Это не ваша война? А какими будут последствия продовольственного шантажа для вашей страны, критически нуждающейся в украинском зерне? Голодные игры Москвы могут повлечь за собой гибель людей, политическую и экономическую катастрофу в регионе, эхо которой услышит и почувствует весь мир", – привел Кулеба украинскую аргументацию.

Украина, подчеркнул министр, является надежным гарантом продовольственной безопасности. Благодаря усилиям нашего государства, Турции и ООН удалось запустить черноморскую "зерновую инициативу". Путин уже пытается ее дискредитировать и подвергнуть сомнению. Россия ради эскалации попытается сорвать "зерновое соглашение" и снова повысить риски для Африки и других регионов, указал Кулеба.

По словам украинского дипломата, эти ключевые доводы работают "и постепенно меняют оптику наших африканских партнеров".

"Важно, чтобы Москва не получала никакого содействия со стороны нейтральных стран. Так как любая неуверенность наших коллег дает российскому фашизму простор для взрывной работы. Никаких союзников, никаких контрактов и денег для российских убийц. Ни одного спокойного места на планете. Мы об этом позаботимся", – заверил он.

Кулеба подчеркнул, что Африка, Ближний Восток, Азия, Латинская Америка – это новый дипломатический фронт в противостоянии полномасштабной российской агрессии

"Важный момент: мы не стремимся только дружить против Москвы. Мы стремимся дружить с Африкой. Это принципиальное различие между нашей и российской дипломатией, которая стремится только к одному — разделять и властвовать", – подытожил глава МИД Украины.

Кулеба уже встретился с президентом Сенегала Маки Саллом, поблагодарив собеседника за твердую поддержку территориальной целостности Украины. Об этом глава МИД Украины сообщил 3 октября в Twitter.

"После диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским меня принял президент Сенегала Маки Салл. Украина надеется на построение взаимоуважительных и доверительных отношений с Сенегалом. Благодарен Сенегалу за твердую поддержку территориальной целостности Украины", – написал он.

Зеленский анонсировал осеннюю поездку Кулебы по странам Африки 4 августа, общаясь с журналистами. На этой же встрече президент Украины призвал африканских лидеров не принимать у себя российских чиновников, поскольку те "будут искать площадки, где сеять хаос".