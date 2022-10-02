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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Россия должна вывести войска и технику со станции

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Кулеба провел разговор с Гросси 2 октября
Кулеба провел разговор с Гросси 2 октября
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 октября провел телефонный разговор с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Провел разговор с Рафаэлем Гросси и проинформировал, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Я подчеркнул, что Россия должна вывести войска и военную технику со станции. Он заверил, что МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного Россией директора ЗАЭС", – говорится в сообщении.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

По словам главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская АЭС, Дмитрий Кулеба, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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