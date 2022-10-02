Кулеба: Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Россия должна вывести войска и технику со станции

"Провел разговор с Рафаэлем Гросси и проинформировал, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Я подчеркнул, что Россия должна вывести войска и военную технику со станции. Он заверил, что МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного Россией директора ЗАЭС", – говорится в сообщении.

Провів розмову з Рафаелем Гроссі та поінформував, що Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС. Я наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції. Він запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією директора ЗАЕС.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

По словам главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.