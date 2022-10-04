Президент Эстонии о заявке Украины на членство в НАТО: Пора выполнять обещания

Карис встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте и заявил, что Эстония всегда поддерживала политику открытых дверей НАТО. По его словам, Швеция и Финляндия должны как можно скорее стать союзниками НАТО.
Также Карис отметил, что Эстония поддерживает заявку Украины на членство в НАТО.
"Украина показала себя достойным союзником, так что пора выполнять обещания, данные в Бухаресте в 2008 году", – заявил он.
Кроме того, президент Эстонии сказал, что Россия активизировала использование "энергетического оружия", поэтому нужно сделать так, чтобы она не смогла угрожать ни военными, ни энергетическими средствами, ни гибридной войной. По его мнению, Москва должна потерпеть неудачу в попытках подорвать стабильность в Балтийском море.
* has always supported NATO's open door policy. * & * should become NATO allies as soon as possible. Likewise, * supports * application for NATO membership. #Ukraine has proven to be a worthy ally, so it's time to move forward with the promises made in Bucharest in 2008. 3/3— Alar Karis (@AlarKaris) October 4, 2022
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
2 октября пресс-служба президента Польши опубликовала совместное заявление глав государств Центральной и Восточной Европы, в котором президенты девяти стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс.