Заявку Украины на членство в НАТО могут обсудить на встрече министров обороны стран Альянса перед встречей "Рамштайн" – посол Галибаренко

Украина подала заявку на членство в НАТО по ускоренной процедуре Фото: EPA

"Что касается конкретного плана действий, то здесь мяч на стороне НАТО. Потому что после того, как заявка была официально передана, страны-члены должны предварительно провести обсуждение нашей заявки и высказать свои позиции. Что меня радует – это то, что теперь дискуссия о нашем будущем членстве получила формализованный характер", – сказала посол.

Она отметила, что раньше были неофициальные обсуждения, которые велись в кулуарах.

"Теперь это обсуждение уже будет вестись в рамках Североатлантического совета на разных уровнях. Одно из первых обсуждений будет на уровне послов. Не исключаю, что второе обсуждение состоится в рамках, возможно, заседания министров обороны. Среди крупных мероприятий – заседание глав МИД стран НАТО в ноябре. То есть мы уже формализуем эту дискуссию", – сообщила Галибаренко.

Дипломат напомнила, что встреча министров обороны стран НАТО запланирована на 13 октября, ей будет предшествовать встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 октября. На встрече глав минобороны запланировано также присутствие министра обороны Украины Алексея Резникова.