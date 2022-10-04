Заявку Украины на членство в НАТО могут обсудить на встрече министров обороны стран Альянса перед встречей "Рамштайн" – посол Галибаренко

"Что касается конкретного плана действий, то здесь мяч на стороне НАТО. Потому что после того, как заявка была официально передана, страны-члены должны предварительно провести обсуждение нашей заявки и высказать свои позиции. Что меня радует – это то, что теперь дискуссия о нашем будущем членстве получила формализованный характер", – сказала посол.
Она отметила, что раньше были неофициальные обсуждения, которые велись в кулуарах.
"Теперь это обсуждение уже будет вестись в рамках Североатлантического совета на разных уровнях. Одно из первых обсуждений будет на уровне послов. Не исключаю, что второе обсуждение состоится в рамках, возможно, заседания министров обороны. Среди крупных мероприятий – заседание глав МИД стран НАТО в ноябре. То есть мы уже формализуем эту дискуссию", – сообщила Галибаренко.
Дипломат напомнила, что встреча министров обороны стран НАТО запланирована на 13 октября, ей будет предшествовать встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 октября. На встрече глав минобороны запланировано также присутствие министра обороны Украины Алексея Резникова.
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
2 октября пресс-служба президента Польши опубликовала совместное заявление глав государств Центральной и Восточной Европы, в котором президенты девяти стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс.
4 октября Офис президента Украины сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.