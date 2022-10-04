ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Заявку Украины на членство в НАТО могут обсудить на встрече министров обороны стран Альянса перед встречей "Рамштайн" – посол Галибаренко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина подала заявку на членство в НАТО по ускоренной процедуре
Украина подала заявку на членство в НАТО по ускоренной процедуре
Фото: EPA

Подача Украиной заявки на членство в НАТО по ускоренной процедуре формализовала дискуссии на эту тему в Альянсе, которые ранее велись только неофициально. Об этом сообщила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко на брифинге 4 октября, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается конкретного плана действий, то здесь мяч на стороне НАТО. Потому что после того, как заявка была официально передана, страны-члены должны предварительно провести обсуждение нашей заявки и высказать свои позиции. Что меня радует – это то, что теперь дискуссия о нашем будущем членстве получила формализованный характер", – сказала посол.

Она отметила, что раньше были неофициальные обсуждения, которые велись в кулуарах. 

"Теперь это обсуждение уже будет вестись в рамках Североатлантического совета на разных уровнях. Одно из первых обсуждений будет на уровне послов. Не исключаю, что второе обсуждение состоится в рамках, возможно, заседания министров обороны. Среди крупных мероприятий – заседание глав МИД стран НАТО в ноябре. То есть мы уже формализуем эту дискуссию", – сообщила Галибаренко.

Дипломат напомнила, что встреча министров обороны стран НАТО запланирована на 13 октября, ей будет предшествовать встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 12 октября. На встрече глав минобороны запланировано также присутствие министра обороны Украины Алексея Резникова.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

2 октября пресс-служба президента Польши опубликовала совместное заявление глав государств Центральной и Восточной Европы, в котором президенты девяти стран – членов НАТО поддержали перспективу вступления Украины в Альянс.

4 октября Офис президента Украины сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, война России против Украины, Наталья Галибаренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
  Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
38-летняя жена Макаревича показала 68-летнего мужа и полугодовалого сына
38-летняя жена Макаревича показала 68-летнего мужа и полугодовалого сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (77253)
2
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (58303) G
3
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (43730)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (41821)
5
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото (35000)
6
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (29418)
7
Дорофеева в белых шортах сделала селфи на кухне. Фото (29204)
8
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (29181)
 
 
 
 